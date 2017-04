Parceria atende consumidores na Caravana da Transformação

PROCON E ENERGISA

O Procon Estadual, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh-MT), firmou parceria com a Energisa Mato Grosso para que a concessionária participe da Caravana da Transformação.

Na próxima edição da ação social, que ocorre na próxima semana, funcionários da concessionária já estarão no espaço do Procon-MT, na sexta-feira e no sábado (28.04 e 29.04), atendendo aos consumidores de Porto Alegre do Norte (1.125 km a Nordeste de Cuiabá) e de municípios da região.

A intenção, conforme explica o superintendente do Procon-MT, Onofre Júnior, é dar respostas e solucionar os problemas dos consumidores rapidamente, se possível durante a própria Caravana, “atendendo, assim à determinação do governador Pedro Taques de não deixar nenhum consumidor mato-grossense para trás”.

A equipe da concessionária fará negociações de débitos, passará informações de serviços comerciais em geral, fará solicitações de ligações novas, cadastros de faturas por e-mail, solicitações de débito automático e atenderá reclamações.

Para a coordenadora de Gestão de Reclamação da Energisa, Cindy Gomes, eventos como a Caravana da Transformação são exemplos de iniciativas que valorizam a população, levando opções de serviços a todos os lugares.

“E esse é o nosso objetivo: alcançar todos os nossos clientes, escutar e fazer o possível para mostrar que trabalhamos de forma transparente”, salienta.

Para qualquer atendimento da Energisa, o consumidor deverá apresentar o RG e o CPF. No caso de ligações novas, além dos documentos pessoais, o cliente precisa estar em dia com a empresa, ou seja, não pode ter nenhum débito.

Para troca de titularidade, além dos documentos pessoais, é preciso a cópia do contrato do imóvel com reconhecimento de firma em cartório.

Caravana da Transformação

A sexta edição da Caravana da Transformação começa no dia 25 de abril e termina no dia 05 de maio, no Complexo Poliesportivo Gezil Araújo, em Porto Alegre do Norte. De 25.04 a 1º.05, serão realizadas consultas e exames; de 27.04 a 05.05, ocorrem as cirurgias, e nos dias 28.04 e 29.04 são desenvolvidas as ações de cidadania.

Serviço

O Procon-MT atende na sede estadual, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (do CPA), nº 917, Edifício Eldorado Executive Center – Bairro Araés, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, para registro de reclamações, audiências, consulta de processos e protocolo de documentos.

No posto do Ganha Tempo da Praça Ipiranga, o atendimento ao público também é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e do Várzea Grande Shopping, das 10h às 19h. No posto da Assembleia Legislativa (ALMT), o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 151 ou (65) 3613-8500.