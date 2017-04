REGIÃO DE COLNIZA

DA REDAÇÃO

Três técnicos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) decolaram nesta sexta-feira (21.04), do hangar do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), com destino ao distrito de Guariba, cerca de 150km de Colniza (a 1.065 km de Cuiabá), onde encapuzados teriam assassinado pelo menos 9 pessoas.

De Guariba até o local do crime, são mais 200 km até a localidade de Taquaru do Norte, em mata fechada e estrada com atoleiro e 15 minutos de barco ou 18 km a pé, por isso, não é possível precisar que horas os peritos chegarão para iniciar os trabalhos.

Na quinta-feira (20.04), equipes da Polícia Judiciária Civil e da Polícia Militar se deslocaram para gleba.

Por volta das 17 horas, profissionais da Polícia Judiciária Civil chegaram, em Guariba, último local com sinal telefônico.

Lá encontraram familiares das vítimas que informaram que cinco pessoas foram mortas. Não há crianças entre as vítimas.

Um helicóptero, que está em Juína, não deslocou até à área, pois a aeronave não tem autonomia de voo até o local.

Então, uma equipe da Força Tática de Juína foi enviada para o local do crime por terra.