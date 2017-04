Pernambucanos orientam estudantes de MT na busca de protagonismo

ESCOLA PLENA

DA REDAÇÃO

Orientar e inspirar. Essas foram algumas das funções dos jovens protagonistas egressos das escolas de tempo integral de Pernambuco que, nesta semana, atuaram em 14 Escolas Plenas de Mato Grosso durante a Semana do Protagonismo.

As ações acontecem em parceria entre a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) com o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE).

Na Escola Estadual Nilo Póvoas, em Cuiabá, os pernambucanos Gilberto Romeiro e Jullyene Oliveira foram os responsáveis por auxiliar os estudantes no desenvolvimento dos clubes de habilidades, que são projetos criados pelos próprios alunos com o objetivo de estimular a liderança, o debate e o protagonismo.

Gilberto, de 23 anos, terminou o Ensino Médio em 2011, no Ginásio Pernambucano, a primeira escola de Ensino Integral de Pernambuco, que hoje é exemplo no modelo de ensino em todo o país.

“Eu estudava em uma escola de ensino regular, até que comecei a receber referências da escola integral pelo seu diferencial, abordando o projeto de vida, protagonismo e metas para o futuro”, disse.

O jovem explica que a “Escola da Escolha” – como é conhecida em seu Estado – foi um divisor de águas em sua vida.

“Passei de um jovem tímido, que não tinha planos de vida, para uma pessoa atuante. Participei de clubes de alemão, fiz intercâmbio para a Alemanha e depois de me formar no Ensino Médio cursei Segurança do Trabalho no Instituto Federal Pernambucano (IFPE) e curso Ciências Sociais na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) ”, afirma.

Com 20 anos, Jullyene viu na Escola da Escolha uma oportunidade de crescimento.

“Eu estudava em uma escola de bairro, em uma das comunidades com o maior índice de violência de Recife, com ensino precário. Minha mãe tomou conhecimento da Escola Modelo, me inscreveu, fiz a prova de seleção e fui aprovada”, conta a jovem.

Segundo ela, seu sonho até então era apenas terminar o Ensino Médio.

“Foi na escola que eu percebi que poderia ir além. Que eu poderia entrar na faculdade, entrar no mercado de trabalho, mudar minha vida e ser feliz. A escola forma cidadão, mas sem deixar o ensino pedagógico de lado”, explica.

Para Jullyene, que hoje viaja o país como Jovem Protagonista do ICE, a vivência dentro da Escola da Escolha a tornou uma pessoa mais madura.

“Além disso, realizei meu sonho. Saí da escola e passei para o curso de Direito na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). É uma realização muito grande, essas experiências são transformadoras e não foi ninguém que me disse, foi o que eu vivi. E espero que essas experiências transformem todos esses jovens”.

No encerramento da Semana do Protagonismo em 14 Escolas Plenas de Mato Grosso, Gilberto e Jullyene ressaltam aos estudantes que eles devem seguir firmes com seus sonhos e seus projetos de vida.

“Não desistam dos seus sonhos e aproveitem as oportunidades e as vivências nas escolas, que é isso que vocês vão levar para a vida”, finalizaram.

Durante a semana, dezenas de clubes foram criados nas Escolas Plenas de Mato Grosso, como por exemplo Clube de Dança, Clube de Maquiagem, Clube de Futebol e outros assuntos.

A ideia é que os alunos possam se reunir nesses grupos para debater o tema, colocar em prática as atividades e tocar conhecimento.

O diferencial é que o clube é liderado por eles, incentivando a prática do protagonismo.