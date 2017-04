Polícia Militar começa Operação “Tiradentes” nos 141 municípios

SEGURANÇA PÚBLICA

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar (PM-MT) lançou, nesta quinta-feira (20.04), a partir das 12h, nos 141 municípios, a operação “Tiradentes”.

A ação visa concentrar os esforços da corporação na prevenção criminal, orientar a população e inibir e coibir a ação de organizações criminosas.

Além disso, a operação será desenvolvida em cada Unidade Federada com apoio do Corpo de Bombeiros Militares.

As atividades em âmbito nacional terminam na sexta-feira (21.04), mas em Mato Grosso se estende até o domingo (23.04).

A atuação da Polícia Militar contará com o empenho de 1.101 militares e 460 viaturas por dia de operação.

O foco está pautado pelo estudo e análise criminal em relação aos locais com maior incidência criminal, principalmente relacionados aos crimes de roubo, homicídio e tráfico de drogas.

“Iremos atuar no atendimento de ocorrências, abordagem realizadas, apreensão de drogas e veículos roubados e furtados, entre outras”, explica superintendente de Planejamento Operacional e Estatística, Vankley Correa Rodrigues.

A medida da operação Tiradentes foi deliberada pela primeira reunião ordinária do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros, ocorrida no período de 04 a 07 de abril de 2017, no Rio de Janeiro (RJ).