Feira Internacional do Turismo do Pantanal valoriza famílias e pequenos produtores

O espaço gastronômico da FIT Pantanal 2017 é um verdadeiro oásis de delícias. Com espaços para todos os gostos, as 16 opções de estandes oferecem variedade de sabores que vão dos pratos tradicionais da culinária cuiabana aos docinhos e sandubas que todo mundo gosta.

Nesta edição, o espaço de comidinhas está estrategicamente localizado junto ao palco de shows, tudo para oferecer mais conforto e garantir a diversão.

Como todos os dias tem programação musical, então a dica é trazer a família para curtir a estrutura ouvindo os shows e degustando os pratos.

Entre as opções, não poderia faltar na Fit, uma que sempre agrada crianças e adultos.

As empadas da Padori que fizeram muito sucesso no ano passado vendendo mais de três mil unidades.

A marca que existe há nove anos em Chapada dos Guimarães, tem opções como carne seca com banana da terra, jiló, frango, palmito e pequi.

Alguns dos insumos usados para a fabricação dos recheios das empadas vêm de pequenos agricultores da região como Aripuanã, Livramento e Chapada, como faz questão de ressaltar a gerente Ivanir Teixeira.

“Em 2016, a nossa participação gerou muitos contatos pós-feira, pois lançamos a nossa linha para revendas e conseguimos bons resultados”, revelou.

Também participando pela 2ª vez na FIT, o stand da Igreja Nossa Senhora do Rosário e Capela de São Benedito trouxe um clássico da cozinha mato-grossense: paçoca de pilão com arroz, tutu de feijão e banana da terra frita.

A Rainha da Festa de São Benedito, Enir Moreira conta que na composição do prato muitos elementos da sustentabilidade podem ser encontrados, a começar pela carne seca que é feita com as sobras dos açougues do mercado do Porto para não haver desperdício e então, se faz todo o processo de ‘salgar’ o insumo.

“Essa carne a gente utiliza para fazer diversas receitas, além disso, todos os ingredientes são comprados no mesmo local colaborando com os pequenos comerciantes, sem falar que a renda obtida na FIT será revertida para 23 comunidades e seus projetos sociais”, elencou a simpática senhora.

Mas, o espaço gastronômico da FIT Pantanal 2017 também tem novidade.

O empresário Junior Arantes decidiu apostar na feira e trouxe um caldo de banana verde, além de batata frita com molho de queijo, defumados feitos artesanalmente, geleias caseiras nos sabores maracujá, abacaxi com ervas e a inédita, de pequi.

“Essa geleia de pequi nunca vi ninguém vender por aqui. Criamos o produto e tem sido bem recebido, decidimos trazer para o evento. Outra que sai muito no nosso restaurante é a de pimenta, por isso, não poderia ficar de fora”, explica o proprietário do bar e restaurante Mundareo que em 2017 completa quatro anos de atividades.

Isso tudo e muito mais à disposição do público que não paga nada para conhecer, curtir e se deliciar com as opções.

A FIT Pantanal conseguiu reunir no mesmo espaço diversidade culinária e preços acessíveis de modo que todo mundo possa aproveitar.