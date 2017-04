Politec identifica 2 dos nove corpos de chacina

MATANÇA EM COLNIZA

DA REDAÇÃO

Duas, das nove vítimas do crime que ocorreu na área denominada Taquaruçu do Norte, na região do município de Colniza (1.065 km de distancia de Cuiabá), já foram identificadas pela Pericia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Samuel Antônio da Cunha e Francisco Chaves da Silva são de Rondônia e foram identificados pela equipe de médico legista, papiloscopista e técnico de necropsia da Politec, na manhã deste sábado (22.04).

As duas identificações foram possíveis devido ao envio de prontuários civis do Instituto de Identificação de Rondônia.

Os profissionais continuam os trabalhos de necropsia nas vítimas. Os nove corpos chegaram na madrugada deste sábado ao município de Colniza, para iniciar os exames.

As vítimas foram encaminhados pelos profissionais da Politec. Informações preliminares apontam que as vítimas apresentam sinais de facadas e tiros.

Um médico legista do município de Juína foi levado de aeronave do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) para realizar os exames em Colniza.

O laudo com a causa da morte tem o prazo de 10 dias para ser enviado ao delegado que está investigando o caso.

Policiais civis e militares ainda estão no local do crime apurando os fatos das mortes. A Polícia Militar informou que testemunhas estão sendo ouvidas, neste momento, na delegacia de Colniza.

“Estamos realizando os trabalhos de investigação e de identificação dos corpos em conjunto”, disse o secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas.

Uma equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), composta pelo delegado Marcelo Miranda, três investigadores e um escrivão e uma equipe de três peritos especializado em local de crime irão para região e ficarão o tempo necessário para trabalhar no caso.

“Estamos mobilizando mais uma equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) e especialistas em local de crime da Politec para auxiliarem na força- tarefa que já está mobilizada na região”, disse o secretário.

Força-tarefa

Uma força-tarefa foi montada para o resgate dos corpos. Ao todo 32 profissionais participaram dos trabalhos.

Foram empregados 19 policiais militares, quatro policiais civis, três bombeiros militares, quatro peritos e dois pilotos do Cioaper.

Ainda foram utilizados seis viaturas da Polícia Militar e Civil, cinco caminhonetes emprestadas, um avião, dois barcos emprestados e uma motocicleta com carretinha. Os profissionais contaram com o apoio dos moradores da região.

Os trabalhos da Sesp começaram na quinta-feira (20.04), logo que as forças de Segurança Pública tomaram conhecimento do crime. Imediatamente, equipes das Polícias Civil e Militar da região se deslocaram para o local.

Na manhã da sexta-feira (21.04), três técnicos Politec de Cuiabá decolaram do hangar do Ciopaer, com destino ao distrito de Guariba, cerca de 150km de Colniza para iniciar os trabalhos.

De lá os profissionais percorreram mais 200 km até a localidade de Taquaruçu do Norte, onde seguiram por mais 15 minutos de barco ou 18 km a pé para chegar ao local do crime.