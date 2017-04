Audiência Pública discute implantação de Base Comunitária da PM no bairro Dr. Fábio

FORTALECER A SEGURANÇA

DA REDAÇÃO

A fim de fortalecer a segurança pública para os moradores da grande Morada da Serra, o vereador Misael Galvão (PSB) propôs nesta segunda-feira (24.04), a Audiência Pública que debaterá a implantação de Base Comunitária da Polícia Militar no bairro Doutor Fábio Leite I que atenderá também Dr. Fábio II e Altos da Serra I e II e região.

Infelizmente, a sociedade é composta por pessoas que vivem às margens da Lei que atalham a tranquilidade na comunidade com ações desonestas, como roubos, furtos e assaltos.

Realidade presente no cotidiano das 10 mil famílias do bairro Dr. Fábio I e região.

Misael Galvão acredita que a estratégia organizacional e preventiva predominante na Polícia Comunitária resultará positivamente com a parceria entre a população na tentativa de identificar e amenizar atos criminosos, a fim de devolver à sociedade a ordem física e o sossego.

“Não resta dúvida que o policiamento constante reduz a criminalidade e trará a sensação de segurança e ordem na região”.

Dados da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso mostram que números de ocorrências de roubos em Cuiabá dobraram neste início de 2017.

Em janeiro houve 586 registros, já fevereiro 1.220, ou seja, um aumento com mais de 600 novas ocorrências somente de roubos na Capital.

Fato vivido também pelos comerciantes da região do Dr. Fábio como explica o vereador Misael Galvão.

“Os comerciantes estão sofrendo com assaltos constantes. Eu defendo a implantação desta base, nem que for para construir em regime de mutirão”.

O vereador reforça que a audiência fortalecerá as medidas desde a organização até a inauguração da Base Comunitária de Policiamento cuja finalidade é proporcionar mais reforço na segurança pública para os moradores e comerciantes dos bairros Doutor Fábio I e II, Altos da Serra I e II.

A audiência pública será na sede do Instituto Mato-grossense de Apoio à Criança (Creche do Imac), às 19h, na rua Paranatinga, esquina com a avenida Clóvis Maciel de Figueiredo no bairro Dr. Fábio I.

Entre as autoridades com presenças confirmadas estão o secretário de Estado de Segurança Pública (Sesp), Rogers Jarbas, o secretário adjunto de Integração Operacional da Sesp, coronel PM Marcos Vieira da Cunha e o presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública (Conseg) do bairro Boa Esperança e região, Antônio Carlos Jaudy.