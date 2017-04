Mais de 30 índios Tapirapés serão atendidos durante Caravana

CONSULTAS E EXAMES

DA REDAÇÃO

As consultas da 6ª edição da Caravana da Transformação começam nesta terça-feira (25.04), no município de Porto Alegre do Norte (1.140 km de Cuiabá), e na lista de atendimentos já constam os nomes de 39 índios da etnia Tapirapé.

Eles passarão por consultas e exames oftalmológicos.

Nos casos de cirurgias, os pacientes contarão ainda com acompanhamento pós-operatório.

O grupo vive na aldeia denominada Tapitãwa, localizada no município de Confresa, e conta com aproximadamente 1.500 famílias.

Boa parte delas tem o mesmo parentesco, se comunicam no dialeto tupi e sobrevivem da produção rural que mantém na localidade.

Para receber o atendimento na sede da Caravana esta semana, eles serão levados por uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Governo do Estado.

Entre eles, o casal Maria Mareapa Tapirapé, de 64 anos, e Luiz Cki Tapirapé, de 68, que há 10 anos não passam por consultas médicas e relataram as dificuldades vivenciadas no dia a dia.

“Não dá para enxergar bem e nem consigo mais costurar. Na última vez, furei e dedo e agora quando a roupa rasga, jogo fora”, contou Maria.

“Percebo que minha vista está embaçada. Eu usava óculos, mas não está mais prestando. Para nós, é muito bom ter alguém que nos ajude com essa questão médica, porque vivemos distante da cidade e a locomoção é complicada”, afirmou Luiz.

Nesta segunda-feira (24.04), uma equipe da Secretaria de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários (Seaf-MT) esteve na aldeia para acompanhar a ministração de um curso de operação de tratores agrícolas para os índios e aproveitou para completar a lista de atendimentos.

O maquinário foi cedido pela Secretaria e o curso foi ministrado por um técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

“Hoje, estamos apenas auxiliando aqueles que ainda não tinham sido colocados na lista. Ela será entregue ao secretário de saúde para que o atendimento seja organizado e aconteça da melhor forma possível”, explicou o assessor da Seaf, Raul Ribeiro.

As consultas serão feitas nos dias 25 e 26 de abril, a partir das 5h, no Complexo Esportivo Gezil Araújo (Porto Alegre do Norte).

Também vão ser atendidos pacientes de outras 11 cidades e comunidades rurais.

A partir da quarta-feira (27.04), terão início as cirurgias de catarata, pterígio e yag laser.

Para realizar a Caravana da Transformação, o Governo do Estado conta com diversos parceiros, divididos em duas modalidades.

Os parceiros fixos são: WWF Brasil, Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), e Defensoria Pública.

Os órgãos do Estado envolvidos são: Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), Procon-MT, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI), MT Fomento, Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT).