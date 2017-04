Mini Estádio do CPA IV recebe iluminação pública favorecendo práticas esportivas noturnas

ESPORTE

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Cuiabá entregou à população da grande CPA e região, a iluminação do Mini Estádio do CPA IV (também conhecido como Mini Estádio João Pires Modesto o KJ).

O ato que ocorreu no sábado (22), foi comandado pela secretária de Cultura Esporte e Turismo -, representados pelo secretário e adjunto da Pasta, Renato Anselmo Vilela e Edilson Odilon respectivamente e contou com as presenças do prefeito Emanuel Pinheiro, demais secretários municipais e o ex-vereador por Cuiabá e próximo secretário da Cultura e Esporte (após desvincular), Francisco Vuolo.

Vereadores, populares e representantes de 65 bairros da região, que utilizam o espaço para a realização de torneios também prestigiaram o evento.

Conforme explicou o prefeito, o Mini Estádio CPA IV é o segundo a receber o conjunto de iluminação pública para a prática de esportes à noite.

O primeiro foi na região do Novo Horizonte também sul da Capital, e onde se concentram grande parte das escolinhas de futebol. “Estamos entregando essa iluminação pública até como forma de melhorar a segurança das famílias que frequentam todos os dias esse local para praticarem exercícios físicos. Além disso, esses atletas merecem um espaço mais organizado”, disse.

Ainda em seu discurso, o prefeito agradeceu a comunidade pela confiança ressaltando que o serviço que está sendo oferecido por sua gestão, visa uma cidade mais humana e acima de tudo um povo e mais feliz, por isso a disponibilidade da iluminação pública em todos os Mini Estádios.

Informou também que já solicitou aos líderes da Pasta responsável, que procedam com os estudos para a implantação do projeto “Bom de Bola, bom de Escola” e, em breve, as comunidades esportivas terão novos motivos para comemorarem.

“Muitos craques saíram desse projeto para brilharem no cenário futebolístico nacional e até mundial. Por isso, quero resgatar esse descobridor de talentos. Além disso, esse foi um dos meus compromissos em campanha e não sossegarei até realiza-lo” frisou Emanuel.

O secretário Renato Anselmo Vilela, é um bom exemplo de que o projeto deu certo, e vai continuar por várias gerações.

Também morador do CPA IV ao lado do campo JK, teve iniciação esportiva numa escolinha do “Bom de bola, bom de escola” e segundo ele, só tem boas lembranças. “Estou otimista com a volta do projeto que de fato mudou para melhor a vida de muitas crianças e adolescentes e eu fui um desses personagens. Agora o projeto virá com nova roupagem, mas com a mesma essência. já terminamos sua elaboração e pretendemos até o final desse semestre, colocá-lo para funcionar”, destacou o secretário, assinalando que para participar basta a criança estar estudando, ser obediente com os pais e ter nota boa na escola, para poder se matricular.

Para o adjunto de Esportes, Edilson Odilon o ato representa mais que uma iluminação, representa uma nova realidade para a comunidade e comunga para a aplicação do projeto em questão. “É um ato simples, mas de grande efeito para a comunidade que ganha um espaço iluminado, logo, livre de ações de marginalidades e, claro, é um ganho e tanto para quem gosta de praticar esportes e não tinha tempo para fazê-lo à noite. Ganhamos também mais flexibilidade para fazermos campeonatos inclusive do “Bom de bola, bom de escola”. Ou seja, todos estamos ganhando com essa nova realidade do Mini Estádio”, enfatizou Odilon.

Ao final, o prefeito Emanuel Pinheiro vestiu uniforme do Flamengo, time do seu coração e, entrou em campo no amistoso contra o Vasco, time também da região do CPA.

Não marcou gol, mas deu alguns passes no ataque, posição em que joga.

Desejou boa sorte a todos e pediu para que a comunidade continue cuidando do campo para uma boa pratica do esporte. “Esse campo não é do poder público mas da comunidade, para o bem de todos basta cuidar”, finalizou o prefeito.