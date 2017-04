Município de MT onde 9 foram mortos ja foi o mais violento do país

G1

O município de Colniza, a 1.065 km de Cuiabá, onde nove trabalhadores foram mortos durante um ataque por disputa de terra em uma área rural na quarta-feira (19), já foi considerado o mais violento do país em 2007, segundo levantamento do Mapa da Violência.

Segundo a Comissão Pastoral da Terra (CPT), o local do crime é um assentamento rural.

Na quarta-feira, um grupo de homens armados invadiu uma área conhecida como Taquaruçu do Norte e assassinou nove trabalhadores rurais.

O município com menor índice teve 29,8 casos.

Em seguida no ranking, Juruena, a 893 km de Cuiabá, ocupou a segunda colocação com uma média de 137,8 casos a cada 100 mil habitantes.

Em 2007, de acordo com o estudo, a taxa de homicídios em Colniza foi de 165,3 casos a cada 100 mil habitantes.

Ainda segundo o estudo, outros dois municípios de Mato Grosso apareceram no ranking dos mais violentos do país. São José do Xingu (5ª lugar) e Aripuanã (8ª posição), tiveram uma média de 109,6 casos e 98,2 registros, respectivamente.