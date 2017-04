Prefeito refeito lança projeto e garante mais um espaço de lazer aos cuiabanos

'BORA PRA ORLA'

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, participou neste domingo (23) do lançamento do projeto “Bora Pra Orla”.

Planejado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, o projeto foi criado com o objetivo de reservar parte da Orla do Rio Cuiabá, no intuito de que a população possa usar o espaço para a realização de atividades recreativas que incentivem a prática de exercícios físicos e fomente o convívio social, a humanização e inclusão.

De acordo com Emanuel Pinheiro, a ideia é que todos os domingos e feriados, das 7h às 18h, parte da Avenida Beira Rio seja fechada e o local fique disponível para que a sociedade desenvolva ações que promovam a interação entre famílias e grupos de amigos.

Segundo ele, o projeto consolidada o local como mais uma grande opção de lazer para o cidadão cuiabano.

“A Orla é do povo, assim como o céu é do avião. Então, é nossa função criar mecanismos para atrair a sociedade para este local. É um projeto de inclusão, que potencializa esse ponto turístico, valoriza as pessoas e busca dar vazão a essa energia incontida que tem a população cuiabana”, destacou o prefeito.

Conforme o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo, o “Bora Pra Orla” é mais uma ação em que a Prefeitura de Cuiabá busca o resgate das tradições e, ao mesmo tempo, oferece novas opções de entretenimento.

“Nossa expectativa é de que a sociedade abrace essa ação e que a partir disso consigamos não só promover saúde, através da prática de exercícios físicos, mas também humanizar as relações sociais e melhorar a qualidade de vida das pessoas”, comentou o secretário.

O Lançamento

Neste domingo, especificamente, o projeto contou como uma programação especial que teve início às 9h30.

No local foi realizado sorteios de 10 bicicletas e outros brindes, além da prestação de serviços na área da saúde como, por exemplo, aferição de pressão e taxa de glicose, disponibilização de um consultório itinerante para exames de vista.

O evento ainda proporcionou aos participantes diversas atividades lúdicas como futebol de rua, vôlei, queimada, roda de capoeira, parede de escalada, cama elástica e futebol de sabão, e apresentações culturais de artistas da região.