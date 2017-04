Taques promove ações para melhorar infraestrutura do Xingu

EXPEDIÇÃO PRÓ-ESTRADAS

DA REDAÇÃO

Com uma série de ações voltadas para melhoria da infraestrutura, o Governo de Mato Grosso irá promover mais uma edição da Expedição Pró-Estradas passando por diversos municípios, entre eles, Santa Cruz do Xingu, São José do Xingu, Vila Rica e Porto Alegre do Norte.

A Expedição integra a programação da Caravana da Transformação, e contará com a participação de lideranças políticas, secretários de estado e representantes do agronegócio.

Liderada pelo governador Pedro Taques, durante a expedição serão entregues diversos maquinários pesados, a balsa dos índios do Xingu.

Além disso, serão vistoriadas rodovias e haverá a autorização de obras rodoviárias.

A região do Xingu já tem sido beneficiada pelas ações da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra).

Em pouco mais de dois anos da atual administração, o Governo do Estado repassou R$ 508 milhões em recursos para as 141 prefeituras de Mato Grosso.

Só para região do Xingu, foram destinados mais de R$ 40 milhões.

Por força de lei, as prefeituras devem utilizar esse montante para investimento na manutenção preventiva das estradas de chão que cortam os municípios.

Por ser a região do estado com a maior malha rodoviária não pavimentada, a Sinfra também tem atuado e dado atenção à manutenção das rodovias.

Nesta gestão, o Governo de Mato Grosso, por meio da SInfra, fez a manutenção de mais de 2.5 mil quilômetros de rodovias não pavimentadas do Xingu.

Também pensando na manutenção das estradas, a atual Sinfra destinou 542 mil litros de óleo diesel para os municípios da região do Xingu, para serem utilizados pelas prefeituras da região nas maquinarias municipais que atuam na região.

Expedição Pró-Estradas

O governador Pedro Taques irá vistoriar a pavimentação de 33 quilômetros da rodovia MT-437, que dá acesso ao município de Santa Cruz do Xingu.

A obra executada pela Sinfra irá mudar a realidade da região.

Além disso, o governador irá anunciar a pavimentação de 21 km da rodovia MT-437, a partir do popular Trevo do Natanael até o posto bituca.

Dentre as ações, o governador Pedro Taques também irá entregar a reforma da balsa utilizada pelos índios da etnia Caiapó na travessia de veículos sobre o Rio Xingu, na rodovia MT-322 (antiga BR-080), próximo a São José do Xingu.

A balsa apresentava problemas há muitos anos e agora recebeu uma solução definitiva.

Ainda no local, também será assinada a ordem de serviço para o início imediato da manutenção da MT-322 após o Rio Xingu.

Por se tratar de uma rodovia não pavimentada, é preciso atuar com o maquinário para evitar atoleiros e garantir a trafegabilidade dos veículos, em especial no período de chuva.

CONFIRA ABAIXO A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

QUARTA-FEIRA 26/04/2017

09h00 – Chegada em Santa Cruz do Xingu; Café da manhã na Praça Central, Entrega de Títulos de Regularização Fundiária e Assinatura da Ordem de Serviço para Retomada da Obra da Escola Estadual Santa Cruz; Visita à obra da Praça Três Canteiros

11h30 – Saída para São José do Xingu – Vistoria de 33 km da MT-430

12h00 – Trevo Natanael – Assinatura da Ordem de Serviço para Pavimentação da MT-437

12h00 – Almoço

14h00 – Chegada em São José do Xingu – segue direto para a margem do Rio; Entrega da Balsa, Assinatura do Termo de Cessão de Uso dos Maquinários e Anúncio da Ordem de Serviço da Manutenção da MT-322 após o Rio Xingu

15h00 – Visita a Aldeia Piaraçu (Raoni etnia Kayapó)

18h00 – Ato Político na Praça Central em São José do Xingu

20h00 – Jantar

QUINTA-FEIRA 27/04/2017

09h00 – Chegada em Bom Jesus do Araguaia Visita aos Bairros contemplados pela Pavimentação Urbana no município; Avenida José Humarcio; Evento: Entrega de Títulos de Regularização (Intermat)

11h00 – Almoço

14h30 – Chegada em Vila Rica – Evento: Assinatura do Convênio Sejudh/Prefeitura para reforma da cadeia pública, Assinatura do Termo de Cessão de Uso dos Maquinários e ações de governo para a região; Local: em frente a Escola Municipal Ilma Valadares de Aragão, bairro Cidade Jardim

15h00 – Evento: Lançamento da Campanha de Combate à febre Aftosa (Indea); Local: Fazenda Porangaba

17h00 – Chegada em Confresa; Inauguração da Escola Estadual Tiradente Cabo José Martins de Moura

20h00 – Chegada em Porto Alegre do Norte

20h30 – Evento: 9ª Dinâmica Empreendimentos e Empreendedores de Porto Alegre do Norte; Fórum Agro

SEXTA-FEIRA 28/04/2017

09h00 – Evento: 9ª Dinâmica Empreendimentos e Empreendedores de Porto Alegre do Norte

11h00 – Instalação da 3° Vara de Porto Alegre do Norte

12h00 – Almoço; 14h00 Reunião com Consegs e Comando Regional

15h00 – Reunião com Prefeitos da Região Entrega de Maquinários da Sinfra

20h00 – Jantar

SÁBADO 29/04/2017

07h00 – Café da manhã da Roça; Local: Fazenda Piraguaçu

08h30 – Casamento Comunitário

09h00 – Ato solene Caravana da Transformação Visita aos estandes da Caravana

12h00 – Almoço