Cadela ‘estuprada’ por universitário é resgatada pela Polícia Civil de Mato Grosso

A Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) resgatou a cadela que aparece em vídeo de sexo gravado pelo estudante Emerson Fernandes Pedroso.

O animal, de nome “Branquinha”, foi encontrado no bairro Pedra 90, na manhã desta terça-feira (25) e será entregue para uma entidade de proteção aos animais, assim como outros dois cães resgatados no último sábado (22).

O jovem teve o mandado de prisão temporária (5 dias) cumprido no começo da noite de segunda-feira (24.04), após se apresentar na Delegacia.

Ele responde inquérito policial por maus tratos de animais e associação criminosa, em razão de haver suspeita que ele seja membro de um grupo de zoófilos – pessoas que têm atração e envolvimento sexual com animais de outras espécies.

O rapaz aparece em imagens mantendo relação sexual com uma cadela.

O vídeo circulou na semana passada nas redes sociais e causou revolta na sociedade e em diversas Organizações Não-Governamentais (Ongs) de proteção aos animais.

A cadela estava em poder de uma pessoa que recebeu o animal e entrou em contato com os policiais da Dema, para fazer a entrega.

Conforme a Dema, desde a notícia do vídeo, a Polícia Civil realizou diversas diligências pela região de moradia do estudante e fez contato com mais de 50 moradores.

Aos policiais, Emerson contou que a cadela foi recolhida na rua e estava há cerca de 4 meses em sua casa, local onde havia mais três animais.

Ele também disse que desde a divulgação do vídeo passou a receber ameaças e sua casa foi invadida e saqueada.