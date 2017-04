EXPORTAÇÕES DA SEFAZ

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Antonio Joaquim, em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (25), não quis rebater as declarações vindas do Palácio Paiaguás sobre a atitude do TCE em recorrer à Justiça do Estado para ter acesso a dados sigilosos da Secretaria de Fazenda do Estado sobre as exportações.

O anúncio feito ontem à noite sobre a medida provocou reação rápida do Executivo.

Em evento realizado nesta manhã, o governador Pedro Taques (PSDB), em tom duro, mandou recado a Antonio Joaquim.

O chefe do executivo disse que, apesar do respeito ao TCE, não vai aceitar “ingerências descabidas” feitas, eventualmente, por outras instituição ou Poderes.

Ainda na coletiva, Antonio Joaquim chamou de desproporcional a resposta do Paiaguás sobre a sua medida contra a Sefaz.

O Tribunal de Contas protocolou nesta tarde (25), junto ao Tribunal de Justiça do Estado, um mandado de segurança, com pedido de liminar, contra o Governo do Estado para ter acesso as movimentações de exportações do Estado.

A ação vai ser contra a Secretaria de Fazenda do Estado (Sefaz), que segundo Antonio Joaquim, estaria sonegando as informações solicitadas pela Corte de Contas.

Durante entrevista coletiva concedida em seu gabinete, o conselheiro justificou o pedido das informações por existirem indícios fortes de fraudes.

Segundo Antonio Joaquim, existem dados de exportações fictícios e não contabilizados, o que poderia ocorrer em prejuízos ao erário.

