Estelionatário usava cheques falsos para golpes em Itiquira e Rondonópolis

SEGURANÇA PÚBLICA

A Polícia Civil indiciou um homem de 38 anos que teria aplicado golpes no comércio usando documento falso em nome de outra pessoa.

O suspeito, R.L.C., usava nome falso de E.R.S, para comprar produtos e abastecer veículos, dando como pagamento cheques falsos em nome de uma empresa.

As investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis (212 km ao Sul) e da Delegacia de Polícia em Itiquira (357 km ao Sul) identificaram 4 vítimas, sendo dois postos de combustível em Itiquira e dois comerciantes de Rondonópolis.

As vítimas relataram compras na faixa de 1 a 2 mil reais.

A identificação do estelionatário ocorreu depois que, em 10 de abril de 2017, ele foi preso no Distrito de Ouro Branco do Sul, em abordagem da Polícia Militar.

Durante checagem na Delegacia foi constatado que ele tinha mandado de prisão em aberto e descoberto que era a pessoa que vinha aplicando golpes na região.

Na ocasião, ele não foi encontrado com nenhum cheque.

O suspeito utiliza uma caminhonete GM Silverado cor escura para a prática dos crimes e não despertava desconfiança das vítimas pela boa aparência e conversa.

A Polícia Civil acredita que o suspeito tenha cometido o mesmo tipo de crime em outras cidades do Estado de Mato Grosso.

A Polícia Civil orienta as vítimas a procurar a Delegacia, para que seja confeccionado o boletim de ocorrência, com a apresentação do cheque utilizado para a compra dos produtos.

O suspeito tem condenação criminal pelos crimes de uso de documento falso e estelionato.

Em 2011, ele foi preso Derf de Rondonópolis.