Governo do Estado inicia reforma no Hospital Adauto Botelho

ORDEM DE SERVIÇO

DA REDAÇÃO

O Governo de Mato Grosso assinou, no dia 17 de abril, a ordem de serviço para as obras de reforma do Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho.

O trabalho começou nesta segunda-feira (24.04).

Inaugurado em 1957, o Hospital Adauto Botelho foi reinaugurado em 1993 e, há mais de dez anos, não passa por nenhum tipo de reforma preventiva ou corretiva.

De acordo com Robson Gonçalves de Lima, secretário adjunto de Patrimônio e Serviços da Secretaria de Gestão (Seges), a unidade vive em situação degradante e os reparos serão feitos o mais rápido possível.

“Há muitos anos não se olhava para o Adauto Botelho. A unidade já foi alvo de várias ações civis públicas em busca do readequamento. O governador Pedro Taques está cumprindo seu papel em reconhecimento à importância deste hospital e ao trabalho dos servidores da unidade.”

A primeira etapa da reforma será feita na unidade administrativa do Hospital Adauto Botelho, que hoje está fechada.

Os funcionários estão atuando dentro da unidade hospitalar e, para que esta passe também pelos reparos, o administrativo precisa ser reformado.

“O projeto para a reforma do setor hospitalar está andando em paralelo ao da parte administrativa. A previsão é que em 90 dias os servidores já tenham feito a mudança e então começaremos a grande reforma na unidade de internação”, afirmou Robson.

Hospital Adauto Botelho

Atualmente, o Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho é um complexo de unidades de saúde mental composto pelas seguintes unidades: Centro de Apoio Psicossocial para Dependentes Químicos – CAPS AD, Centro de Atenção Psicossocial Infantil – CAPSI, Unidade II Pascoal Ramos, Hospital Adauto Botelho – Internação (masculina e feminina), Pronto Atendimento e Unidade III – Internação Álcool e Drogas adulto (masculino).

O objetivo é prestar atendimento aos cidadãos portadores de transtornos mentais e comportamentais e usuários de substâncias psicoativas, promovendo a implementação da Política Nacional de Assistência em Saúde Mental em Mato Grosso.