Governo revitaliza vias que servirão como desvios de obras

NOVA TRINCHEIRA

DA REDAÇÃO

Tiveram início as obras de desvio para construção da nova trincheira que ligará a MT-010 (Estrada da Guia) com a MT-251 (Estrada da Chapada) e a Avenida República do Líbano, em Cuiabá.

Nas novas rotas que servirão como desvios, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) está fazendo serviços de adequação, assim como asfaltamento e sinalização vertical e horizontal.

A previsão é que na segunda quinzena de maio os motoristas passem a utilizar estas rotas.

O principal desvio que ligará a Avenida República do Líbano ao colégio Plural e a estrada da Guia passará por dentro do bairro Despraiado.

Já o acesso que liga a Avenida República do Líbano à estrada da Chapada, o desvio será feito por dentro do bairro Paiaguás.

Outra rota que também poderá ser utilizada pelos motoristas é a Avenida dos Florais, que liga a MT-010 até o contorno da Fundação Bradesco, além do rodoanel que dá acesso ao bairro Santa Rosa.

A trincheira vai desafogar o trânsito no local, que é uma das principais saídas da Capital para a região Norte do estado.

As obras serão executadas por meio da Sinfra-MT. Serão investidos mais de R$ 25 milhões, com previsão de entrega também para o final de 2018.

Os recursos para esta trincheira são do Pró-Turismo, programa gerido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec-MT).

Paralelo à obra da trincheira, também está sendo realizada a obra de duplicação de 4,9 km da ‘Estrada da Guia’.

Nesta primeira etapa, a Sinfra tem executado a reconstrução da atual pista localizada no perímetro urbano de Cuiabá, e também a limpeza das margens da via.

A duplicação segue o mesmo conceito da que é executada nos 3,6 km da Estrada da Chapada (MT-251), do entroncamento com a MT-010 (Atacadão) ao trevo de acesso ao bairro Jardim Vitória (Fundação Bradesco).

Orçada em pouco mais de R$ 30 milhões em recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), a expectativa da Sinfra é concluir a obra até o final de 2018.

Nos dois casos, serão duas pistas com três faixas de rolamento com 3,5 metros de largura, ciclovia localizada no canteiro central, e cinco metros de calçada em cada lado da via.

Além disso, serão construídas rotatórias para melhorar o trânsito nestes locais.