Motoristas de ônibus irão parar nesta sexta-feira

A população que depende do transporte coletivo para se locomover pela região metropolitana de Cuiabá devem se planejar para sair de casa na sexta-feira (28).

Os motoristas de ônibus de Cuiabá e Várzea Grande irão aderir a greve geral nacional em protesto as reformas propostas pelo governo Federal.

O diretor do Sindicato dos Motoristas do Transporte Coletivo informou que a paralisação é uma certeza, no entanto com o decorrer da semana ainda será definido se haverá apenas uma redução para atender a população e os horários ou se haverá a paralisação total dos serviços.

“Essa é uma luta nacional e nós vamos aderir. Não é causa salarial e nem nada só daqui. Vamos nos unir e fortalecer o movimento”, ressaltou o diretor.

A entre 2500 e 3000 profissionais atuam no transporte coletivo em Cuiabá e Várzea Grande, atualmente.

Diversas categorias já confirmaram também a adesão ao movimento grevista do dia 28.

Os bancos e Correios estarão fechados e as categorias representadas pelo Fórum Sindical, que engloba cerca de 28 classes do Executivo Estadual irão parar.

Em Cuiabá haverá uma grande manifestação no dia 28, na Praça Ipiranga, à partir das 15 horas.

A manifestação é contra as propostas de reformas da Previdência e Trabalhista e contra a terceirização aprovada na Câmara dos Deputados.