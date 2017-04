MT PAR estimula trabalho participativo entre colaboradores

GESTÃO OPERACIONAL

DA REDAÇÃO

A MT Parcerias S.A. (MT PAR) promoveu uma manhã de trabalho diferente para seus colaboradores nesta segunda-feira (24.04).

Durante o Workshop – Caminhar para planejar e Planejar para Caminhar, os servidores da estatal foram estimulados a desenvolver uma nova identidade organizacional para a empresa, enquanto caminhavam pelo parque estadual Massairo Okamura.

Segundo os idealizadores da iniciativa, a proposta não foi inspirada em nenhuma técnica já realizada pela equipe, embora pesquisas comprovem que caminhar estimula funções do cérebro e ajuda a ter boa memória.

Caminhar na natureza, conforme um estudo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, ajuda as pessoas a espairecer, reduzindo a propensão a doenças mentais e ansiedade.

“A MT PAR acredita na importância dos seus colaboradores para desenvolver a missão da empresa e tornar viável o seu negócio. Nessa perspectiva e com o objetivo de construir uma organização com foco em resultados se faz necessária a formulação do projeto Gestão por Competências”, afirma a presidente da estatal, Maria Stella Conselvan.

O projeto consiste no mapeamento das competências necessárias para o funcionamento da empresa (DNA da MT PAR), na definição de um plano de gestão por competências e na proposição de outro voltado para o desenvolvimento e treinamento de seus servidores.

A ação será desenvolvida em seis meses e inicialmente não prevê custos diretos.

Com a reestruturação da MT Parcerias S.A., implementada pela Lei Complementar nº 581 de 11/2016, e as mudanças em sua carteira de projetos surgiu a necessidade de construir a identidade organizacional da empresa, realinhar as atividades e competências dos colaboradores e melhorar o desempenho e excelência da estatal, explica a assessora Maricilda Farias, uma das responsáveis pelo Núcleo de Gestão Estratégica para Resultado (Nger) da MT PAR.

“Os colaboradores foram sensibilizados sobre a importância do envolvimento da equipe para a elaboração e validação da identidade organizacional, para posterior realinhamento das suas atividades, competências e melhoria da performance e excelência da empresa”, comenta a assessora.

Conforme Sandra Fontes, também integrante do Nger da estatal, a realização do workshop foi um direcionamento da presidência e não para nesta etapa. “Não tem como a gente falar de gestão por competência para pessoas sem trabalharmos a parte institucional. Esta é a primeira etapa de um trabalho que estamos desenvolvendo para atingir um resultado. É apenas o começo”, disse.

Alianças estratégicas

Por meio da parceria firmada entre o Governo de Mato Grosso e o Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos (Unops) no Brasil, o órgão operacional da ONU ajudará a MT PAR a desenvolver o projeto Gestão por Competências.

O Unops auxiliará nesse processo desenhando, implantando e acompanhando em parceria com a equipe da estatal a evolução do plano.

“Esse trabalho de planejamento e da construção da identidade das competências da MT PAR melhora a gestão e faz com que os projetos possam ser melhor entregues para a sociedade”, pontuou Rodrigo Weber, responsável pelo escritório do Unops em Mato Grosso.