PM prende no interior de MT homem procurado por três assassinatos

SE DEU MAL

DA REDAÇÃO

Policiais do Núcleo de Polícia Militar de Novo Santo Antônio (10º Comando Regional) prenderam um homem procurado por três assassinatos.

Ele havia fugido da Unidade Prisional de Anicuns, a cerca de 80 quilômetros de Goiânia, no estado de Goiás.

O acusado V.A.F. de 67 anos, foi capturado no inicio da tarde de terça-feira(25.04). No Ato de sua prisão o suspeito se identifico com nome falso, porem acabou confessando que o documento era falso e que estava fugindo por causa dos três crimes.

O Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP) confirmou os mandados de prisão abertos em seu nome.

O suspeito estava morando em Novo Santo Antônio em uma casa alugado que fica na entrada da cidade em uma parte pouco habitada. Para se manter estava trabalhando como pedreiro.

Os policiais chegaram até o acusado com ajuda de uma denúncia anônima. As informações eram de que havia a suspeita de que a cidade poderia ser o esconderijo do acusado.

Preso, ele foi encaminhado a Delegacia de Polícia Judiciária para que possa ser transferido para o Estado de Goiás.