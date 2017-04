Prefeitura quer implantar “Smart Cities” na prestação de serviços

SOLUÇÕES INOVADORAS

DA REDAÇÃO

Buscando encontrar soluções inovadoras para o avanço na prestação de serviços do setor público, a prefeitura de Cuiabá segue trabalhando para implantar na Capital um modelo de administração baseando-se no conceito de Smart Cities, ou cidades inteligentes.

Nesta terça-feira (25), o diretor de Tecnologia da Informação, Marcelo Barreto Souto, esteve no programa Primeira Página, da rádio Centro América FM, comentando de que maneira a tecnologia pode auxiliar na melhoria do atendimento ao cidadão e no alcance das metas estipuladas no plano de governo da atual administração.

Conforme explicou Marcelo Souto, através de um padrão de gestão moderno e que ofereça um sistema informatizado, a Prefeitura conseguirá administrar a cidade com uma maior eficiência e dar uma agilidade de aproximadamente 35% no andamento de todos os processos administrativos dentro do Executivo municipal.

Ele destaca que, nesse sentido, o prefeito Emanuel Pinheiro, juntamente com toda equipe responsável pelo setor tecnológico, tem procurado maneiras de rever e sistematizar toda metodologia de atendimento ao cidadão.

“Antes se juntava uma pilha de papéis para prestar um determinado serviço ao cidadão, tornando o processo mais demorado. Agora, se sistematizarmos tudo isso e informatizar, um setor jurídico, por exemplo, pode dar seu despacho, ao mesmo tempo em que o setor de engenharia acompanha o andamento e já adianta seu trabalho. Isso fará com que possamos diminuir o tempo de resposta ao cidadão”, relatou.

Recentemente, o diretor participou, a convite da Microsoft Corporation, do Congresso Internacional “Enterprise Business Conference”, nos Estados Unidos, onde profissionais de todos os países puderam analisar e discutir sobre os casos de sucesso de toda a América Latina nos campos da educação, segurança pública, mobilidade, cidades digitais, inovação e inclusão digital.

De acordo com Marcelo, a experiência foi de grande importância para aquilo que se tem pensado para o município, em termos de tecnologia.

“A viagem foi extremamente positiva, pois conseguimos observar que estamos no caminho correto. O melhoramento dos serviços públicos, através da tecnologia, é algo possível, viável e inclusive, faz parte do plano de governo do prefeito Emanuel Pinheiro. Estamos pensando em cidades inteligentes e soluções para nossa Capital”, disse.

Marcelo Souto comentou também sobre o projeto “Conecta Cuiabá”, que disponibiliza sinal de internet/WiFi gratuitamente nos principais pontos públicos da cidade, permitindo que o cidadão tenha acesso as redes sociais, sites governamentais e de notícias. Para o diretor de Tecnologia da Informação, o projeto é uma forma de garantir à comunidade o acesso à informação de forma democrática e uma maior participação dentro do planejamento da Prefeitura.

“É um canal extremamente importante e sensível para a Prefeitura de Cuiabá, pois em cada local em que é disponibilizado o WiFi livre, o cidadão se conecta e está sempre sendo convidado a nos avaliar. São coisas que a gente pode colocar uma camada de inteligência em cima das sugestões e reclamações que chegam, reaver de forma sistematizada os processos e já delegar com certa agilidade para que sejam implantadas as melhorias solicitadas”, argumentou.