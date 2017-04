PSD de Poconé faz reunião com objetivo de ampliar número de filiados

RUMO ÀS ELEIÇÕES DE 2018

DA REDAÇÃO

Representantes do Partido Socialista Brasileiro (PSD) de Poconé estiveram reunidos nesta segunda-feira (24), com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho.

Na pauta, o agendamento de uma reunião ampliada com os correligionários para formatar a condução do partido rumo às eleições de 2018.

De acordo com o vice-presidente do PSB de Poconé, Benedito Pinto de Moraes e do delegado do partido e presidente do Rotary Clube, Jonas Eduardo Moraes, a intenção é a de ampliar o número de filiados e abrir ao diálogo para definir o apoio aos possíveis candidatos.

“Na reunião com o presidente Botelho tratamos sobre a organização do partido e preparativos às eleições de 2018”, afirmou Benedito Moraes, ao acrescentar que nos próximos dias será marcada uma reunião ampliada em Poconé.

“Vamos reunir todos os pré-candidatos e ouvir suas propostas para tentar fechar o apoio a um candidato a deputado federal, um deputado estadual e dois senadores”, explicou o delegado Jonas Moraes.

Expectativa é que a sigla se fortaleça e, em 2020, segundo o delegado, e tenha condições de lançar chapa pura com 22 candidatos a vereador. Também dobrar o número de filiados neste ano, saindo dos atuais 175.

“Nossa meta é que em 2019 o PSB seja o maior partido na nossa cidade”, acrescentou Jonas.

O presidente Eduardo Botelho reafirmou a importância do diálogo e fortalecimento do partido em todo Mato Grosso.