Taques: ‘desejo que Sachetti e sua família tenham forças para superar esse momento de dor e tristeza’

NOTA DE PESAR

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques lamentou a morte de Rose Sachetti, esposa do deputado federal Adilton Sachetti.

Ela estava internada em São Paulo para tratamento contra leucemia e morreu nesta segunda-feira (24.04).

Taques, assim que recebeu a notícia, ainda na noite de segunda-feira, telefonou para Adilton Sachetti e se solidarizou com a perda.

“Desejo que Sachetti e sua família tenham forças para superar esse momento de dor e tristeza”.

Rose Sachetti tinha 60 anos e deixa três filhos e quatro netos.

Ela havia enfrentado e vencido um câncer de mama cinco anos atrás.

Depois, teve leucemia e chegou a passar por um transplante de medula.

De acordo com a assessoria do parlamentar, o velório será nesta terça-feira (25.04) na sede do Lions Clube, na Vila Aurora, em Rondonópolis.

Depois do velório o corpo deve ser levado para São Paulo, onde será cremado.