Acusado de matar adolescente com disparos de arma de fogo, autor de homicídio é preso

ELE CONFESSOU O CRIME

DA REDAÇÃO

A Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste, prendeu, nesta segunda-feira (24.04), o suspeito C.A.T., 20 anos, acusado de ter matado o adolescente G.F., de 16 anos, com disparos de arma de fogo, no bairro Primavera III.

No dia do crime, o investigado teria perseguido o adolescente em uma motocicleta Honda Biz Vermelha, e o executado.

O serviço de emergência, apesar de ter sido acionado, apenas constatou o óbito do adolescente, que foi atingido na região do tórax e braços.

A vítima possuía passagens policiais por atos infracionais.

Na delegacia, além de confessar o crime e entregar a arma que foi utilizada no assassinato, o acusado ainda relatou que cometeu o crime à mando de uma organização criminosa da qual seria integrante.

Ele foi autuado por homicídio doloso.

A completa motivação do homicídio ainda esta sendo apurada pela Polícia Civil em inquérito policial instaurado.