Comércio em Mato Grosso vai funcionar normalmente nesta sexta-feira (28)

DIA DE PARALISAÇÃO

DA REDAÇÃO

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso, vem à público comunicar que os estabelecimentos comerciais do Estado funcionarão em seu horário normal na próxima sexta-feira, 28 de abril.

Respeitamos o direito de manifestação da sociedade, entretanto o ato que será realizado estimula uma ação prejudicial para a economia local, diante do cenário de recessão que o comércio de nosso estado está enfrentando ao longo dos últimos dois anos.

Os números negativos ainda são acentuados no comércio local, devido aos baixos volumes de vendas e os feriados prolongados, que têm prejudicado sobremaneira a fluidez das transações comerciais e impedindo a circulação de receita que é necessária para a continuidade do ciclo econômico, além de captação de recursos para o pagamento das folhas salariais dos empregados das empresas.

O contrassenso da realização da manifestação que, historicamente ocorre no dia 1º de maio, data alusiva às comemorações do dia do trabalhador, para sua realização na próxima sexta-feira, vai diretamente de contra os ideais defendidos, entre os quais a geração de emprego, já que a crise econômica foi responsável por grande parte das demissões dos últimos dois anos. Desta forma, discordamos então, não do ato, mas da data escolhida para a realização da manifestação.

Portanto, com a expectativa de manter os postos de trabalho dos empregados dos estabelecimentos comerciais da capital e região, comunicamos que as lojas do comércio na capital e municípios do interior funcionarão em seu horário normal durante a próxima sexta-feira.