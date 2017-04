SAIU FAÍSCA

DA REDAÇÃO

Os deputados Oscar Bezerra (PSB) e Wilson Santos (PSDB) fizeram da tribuna da Assembleia Legislativa um “campo de batalha” na manhã desta quarta-feira (26), durante a votação do relatório da CPI das obras da Copa e do VLT. Eles, que antes eram aliados, ficaram em lados opostos na apreciação de emenda que incluía no relatório o pedido de rescisão do contrato com o Consórcio VLT. Com Repórter MT