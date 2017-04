Emanuel anuncia nova mudança no staff

PELO FACEBOOK

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro fez nova mudança em seu Staff.

Pinheiro usou sua página pessoal no Facebook para anunciar que o secretário de Educação será Rafael Cotrim, que vem assumindo a pasta de forma interina.

Ozenira Félix Soares será a nova titular da Secretaria Municipal de Gestão

Venho anunciar algumas novidades na equipe de governo. São ajustes necessários e naturais em qualquer administração.

Sempre com objetivo de obter o melhor rendimento de cada talento individual em favor do resultado do conjunto, com foco na eficiência, na qualidade, na inclusão e na humanização dos serviços públicos que prestamos aos nossos cidadãos.

São dois informes. O primeiro é a efetivação de Rafael de Oliveira Cotrim Dias como titular da Secretaria Municipal de Educação (SME). Rafael integra a equipe desde o início do mandato como titular da Secretaria de Gestão e, desde o mês passado, acumulava interinamente o comando da Educação (SME).

Um nome que eu trouxe da iniciativa privada, onde sempre foi bem sucedido, para colaborar no setor público com sua experiência em como melhor aproveitar os recursos humanos, financeiros e tecnológicos disponíveis.

Vem fazendo um excelente trabalho na Gestão, mas agora vai se dedicar com exclusividade ao desafio de melhorar os indicadores de qualidade da Educação.

O segundo informe é para anunciar a nomeação da professora e gestora pública governamental Ozenira Félix Soares como a nova titular da Secretaria Municipal de Gestão.

Ela colabora com o nosso governo desde antes da posse, pois foi a coordenadora da equipe de transição.

Uma profissional gabaritada, especialista em gestão de pessoas e em gestão pública com ênfase em carreiras, atua no setor público desde 1988 e, como gestora governamental desde 2003, já desempenhou inúmeras tarefas na administração pública.

Mulher, negra, casada, mãe de três filhos. Uma pessoa que reúne qualificação técnica e sensibilidade para cuidar das pessoas.

Vem para me ajudar a imprimir a marca da humanização na gestão e na capacitação dos servidores para melhorar atender o cidadão.

Por enquanto é isso. Mais à tarde eu volto aqui para compartilhar outra boa notícia com vocês, principalmente para os usuários do transporte coletivo. Bom dia a todos!

