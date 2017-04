Governador anuncia pavimentação e entrega maquinários e balsa no Xingu

CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO

DA REDAÇÃO

Em visita aos municípios do Xingu, o governador Pedro Taques anunciou nesta quarta-feira (26.04) uma série de ações para impulsionar a infraestrutura rodoviária.

Foram confirmadas obras de pavimentação, projetos rodoviários, entrega de maquinários e reforma de balsas que irão transformar a realidade da região, que é uma das que mais cresce hoje no Estado.

Pavimentação

Em São José do Xingu, Taques autorizou a pavimentação de 21 km da Rodovia MT-437, no trecho localizado entre o Trevo do Natanael e o Distrito de Santo Antônio do Fontoura. “Até o dia 14 de outubro, quero ver este trecho totalmente pavimentado”, cobrou o governador.

A pavimentação, que será executada por meio do Pró-Estradas da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), representa um sonho para os moradores da região, que convivem há anos com a falta de infraestrutura.

Expedição Pró-Estradas

Taques vistoriou a Rodovia MT-430. A atual gestão pavimentou 33 km da estrada, melhorando o acesso ao município de Santa Cruz do Xingu.

Na ocasião, Taques determinou a conclusão dos 15 km restantes ainda neste Governo. Isso porque foram concluídos até agora 49 km de um total de 65 previstos.

“A não conclusão se deve a falhas no projeto da obra, elaborado na gestão passada. Mas vamos virar o jogo e concluir este asfalto com recursos do Fethab conforme determinou o nosso governador”, afirmou o secretário da Sinfra, Marcelo Duarte. As obras serão feitas com recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab).

“Nós vamos concluir os sete primeiros quilômetros de pavimentação que restam ainda neste ano. Vamos interligar Santa Cruz do Xingu ao Natanael. Na sequência, também vamos construir mais 21 km conectando por asfalto Santa Cruz ao município de Confresa. Esse é um compromisso da nossa administração”, declarou o governador.

Ponte, balsas e maquinários

Ainda na rodovia MT-430, será construída uma ponte de concreto, que fará parte do Pró-Concreto, que vai substituir mais de 100 grandes pontes de madeira por concreto em todo o estado.

O governador Pedro Taques também entregou a reforma de duas balsas utilizadas pelos índios para travessia de veículos pelo Rio Xingu.

Em evento na aldeia, foi assinada, ainda, a ordem de serviço a revitalização do trecho da MT-322 a partir do rio, rumo a Matupa.

A Sinfra também celebrou convênio para destinação de 11 maquinários para manutenção de estradas rurais, por meio da Associação de Fazendeiros do Vale do Araguaia e Xingu (Asfax).

Serão entregues seis caminhões, um cavalo mecânico, uma prancha, uma motoniveladora e uma escavadeira hidráulica.

Além disso, por mês a SINFRA irá repassar R$ 80 mil e 20 mil litros de óleo diesel para serem utilizados na execução dos serviços.

“Entendemos que parcerias são fundamentais para asseguramos mais infraestrutura para a região do Xingu. As máquinas que entregamos serão necessárias para asseguramos a trafegabilidade em trechos onde não existe asfalto”, disse Marcelo Duarte.

“O governador não esqueceu do Xingu. Estou há 40 anos aqui e sei que temos muito a agradecer a você governador, que está acelerando a pavimentação na nossa região”, afirmou o presidente da Associação de Fazendeiros, Carlos Guimarães.

O prefeito de Santa Cruz do Xingu, Marcos de Sá, afirmou que os investimentos na cidade serão históricos. “Um governador investir R$ 33 milhões em uma cidade pequena de 2,3 mil pessoas não é para qualquer um não. Mas ele tem sensibilidade com todos os mato-grossenses”, afirmou.

“A Sinfra tem se esforçado de forma incansável para melhorar a infraestrutura do Xingu. O nosso maior sonho é interligar as cidades por asfalto, porque a produção de soja, milho e gado crescem a cada dia. Mas acredito que o governador vai melhorar a atual realidade da região”, comentou o deputado Baiano Filho.

O secretário Marcelo Duarte confirmou ainda que irá receber recursos de uma emenda do deputado Adalto de Freitas para realização do projeto de pavimentação dos primeiros quilômetros da Estrada do Guardanapo. “Tenho certeza que rapidamente vamos tornar realidade este importante trecho que recebeu a nossa emenda”, comentou Adalto.

Ações na Infraestrutura

Em dois anos de Governo, a Sinfra tem transformado a infraestrutura.

Governo de repassou mais de R$ 500 milhões em recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) para os 141 municípios.

Alem disso, concluiu 1.430 km de asfalto entre obras de pavimentação (712 km) e reconstrução (718 km).

A Sinfra também fez a manutenção de mais de 2.5 mil quilômetros de rodovias não pavimentadas do Xingu e destinou 542 mil litros de óleo diesel para os municípios da região do Xingu.