ABSURDO

Após três meses hospitalizado em uma Unidade de Terapia Intensivo (UTI), morreu o bebê suspeito de ter sido vítima de agressão na própria casa.

A vítima, com pouco mais de seis meses, morreu em decorrência de um processo infeccioso.

No dia 13 de abril, ele foi submetido a uma cirurgia para fixação para uma sonda alimentar e o quadro se agravou ainda mais.

A suspeita de maus tratos começou depois que a mãe, de 25 anos, procurou a Policlínica do Planalto no dia oito de janeiro dizendo que a criança passou mal depois de se afogar com secreções do leite que havia ingerido.

A investigação começou depois que o caso foi denunciado à Polícia por membros do Conselho Tutelar, que registraram ocorrência policial no dia seguinte.

Ele apresentava sinais de fratura antiga em uma das pernas, segundo médicos e já tinha sido encaminhado anteriormente para outra unidade hospitalar com suspeita de agressões.

Como o quadro de saúde da criança era grave e não havia vaga em UTI pediátrica de Cuiabá, o menino foi removido para o Pronto-Socorro de Várzea Grande, onde ficou durante grande parte do tratamento até a morte no início da tarde desta quarta-feira (26).

Decisão da juíza Gleide Bispo Santos no dia 23 de janeiro foi de destituir o poder pátrio da mãe e proibir a aproximação dela da criança.

O caso já vem sendo investigado pela Delegacia de Defesa dos Direitos da Criança (Deddica).

Segundo Darimar Aguiar, chefe de operações da Especializada, a mãe e o padrasto já foram ouvidos e negaram qualquer tipo de agressão ao menino.

Darimar explica que esta seria a segunda morte de um bebê da mãe em circunstâncias suspeitas.

A liberação do corpo para necropsia foi realizado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), mas a investigação continua pela Deddica.

Equipe médica e pessoas do convívio da família da criança também serão ouvidos no decorrer do inquérito, sob o comando do delegado Daniel Valente. Com informações da Gazeta Digital