Prefeitura lança programa de manutenção e conservação de vias vicinais da zona rural

OBRAS PÚBLICAS

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Cuiabá lançou nesta quarta-feira (26) mais uma ação visando melhorar a qualidade de vida dos moradores que residem fora da área urbana da Capital.

Trata-se do programa “Bom Caminho”, que consiste na manutenção e conservação de estradas vicinais da zona rural.

O programa ficará sob os cuidados da Secretaria Municipal de Obras Públicas, que terá a responsabilidade de executar os serviços de patrolamento, encascalhamento e abertura de valetas de proteção nos 673 quilômetros de malha viária rural existente no município.

Conforme explica o prefeito Emanuel Pinheiro, o “Bom Caminho” é uma ação permanente que irá garantir a trafegabilidade para todos aqueles que dependem diariamente dessas vias, principalmente, aos pequenos agricultores.

Além disso, o gestor destacou que o programa irá abranger a construção de bueiros celulares e a troca de pontes de madeiras por de concreto e várias dessas regiões.

“Temos uma agricultura familiar em ascensão, onde os pequenos produtores dependem de boas condições e segurança nessas estradas para poder comercializar seus produtos. São cerca de quatro mil pessoas que vivem na área rural de Cuiabá e que devem receber o mesmo carinho e atenção que estamos tendo com o perímetro urbano. A gestão humanizada que estamos implantando é uma gestão da cidade e também do campo”, comentou Emanuel.

Segundo o secretário municipal de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues, o lançamento do programa é um marco simbólico de um trabalho que já vem sendo realizado desde os primeiro dias de 2017. Ele relata que durante o período chuvoso a Pasta executou alguns serviços paliativos e a expectativa é de que a partir de agora a atuação seja intensificada.

“É um programa que irá atender toda zona rural. Fizemos alguns trabalhos emergências nesses primeiros meses, mas agora, com o término da chuva, vamos entrar com todos os equipamentos e fazer uma manutenção mais efetiva e que garanta a qualidade necessária para aqueles que utilizam essas vias. Atuaremos a todo tempo para não deixar nenhum tipo de obstrução nas vias vicinais”, afirmou o secretário.

Para o presidente da Associação de Pequenos Produtores, Orlando Damásio, o “Bom Caminho” é um sonho das comunidades e de todos os pequenos produtores, que há muito tempo sofrem com a falta de manutenção nessas estradas.

“Agradeço a equipe da Secretaria de Obras, que sempre que precisamos abriu as portas para nos atender. Nas comunidades plantamos nossos produtos e colhemos, mas encontramos uma grande dificuldade para se deslocar até o nosso consumidor. Com esse programa os trabalhos de todas as comunidades serão beneficiados”, comentou.