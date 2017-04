Procon leva orientações sobre direitos a Porto Alegre do Norte

CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO

DA REDAÇÃO

O Procon Estadual, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh-MT), participará, na sexta-feira (28.04) e no sábado (29.04), da sexta edição da Caravana da Transformação.

A ação, que ocorre no Complexo Poliesportivo Gezil Araújo, em Porto Alegre do Norte (1.140 km de Cuiabá), tem como objetivo oferecer atendimento de saúde e de cidadania à população.

Durante a Caravana, servidores do Procon prestarão orientações jurídicas sobre os direitos e deveres dos consumidores, distribuirão materiais informativos e auxiliarão a população a registrar reclamações na plataforma on-line www.consumidor.gov.br.

O Procon trabalhará, também, com a educação para o consumo, desenvolvendo atividades lúdicas e educativas com crianças e jovens que participam do evento.

Para facilitar o atendimento, conforme explica o superintendente do Procon-MT, Onofre Júnior, é importante ter em mãos a carteira de identidade e o CPF e algum documento que comprove a relação de consumo, como a fatura da conta, extrato bancário ou o cupom fiscal.

Para registrar uma reclamação na plataforma www.consumidor.gov.br, esses documentos são essenciais.

Nesta edição, funcionários da Energisa também prestarão atendimento à população, resolvendo demandas como negociações de débitos, informações sobre serviços comerciais, solicitações de ligações novas, cadastros de faturas por e-mail, solicitações de débito automático, reclamações, entre outras.

A sexta edição da Caravana da Transformação teve início no dia 25 de abril e termina no dia 05 de maio.

Até o dia 1º.05, são realizadas consultas e exames; de 27.04 a 05.05, ocorrem as cirurgias e nos dias 28.04 e 29.04 ocorrem as ações de cidadania.

Confira a programação do Procon:

Palestras Educativas sobre ‘Direitos do Consumidor – com ênfase em supermercados’

Data: Sábado (29 de abril)

Local: Porto Alegre do Norte – Local: Espaço da Caravana

Horário: 11h

Orientação aos consumidores/registro de reclamações na plataforma www.consumidor.gov.br /atividades lúdicas e educativas

Data: Sexta e sábado (28 e 29 de abril)

Local: Porto Alegre do Norte – Caravana da Transformação (Complexo Poliesportivo Gezil Araújo)

Horário: integral

Visita a Prefeituras

O superintendente Onofre Júnior também realiza, de 24 a 26 de abril, visitas às prefeituras dos municípios de Água Boa, Alto da Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, Canarana, Confresa, Nova Xavantina, Querência e Porto Alegre do Norte.

O objetivo é discutir a possibilidade de instalação de unidades municipais do Procon.

Serviço

O Procon-MT atende na sede estadual, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (do CPA), nº 917, Edifício Eldorado Executive Center – Bairro Araés, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, para registro de reclamações, audiências, consulta de processos e protocolo de documentos.

No posto do Ganha Tempo da Praça Ipiranga, o atendimento ao público também é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30 e, do Várzea Grande Shopping, das 10h às 19h.

No posto da Assembleia Legislativa (ALMT), o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 151 ou (65) 3613-8500.