Procurado por três assassinatos, homem é preso no interior de Mato Grosso

ESTAVA ESCONDIDO

DA REDAÇÃO

Procurado por três assassinatos, V.A.F., 67 anos, é preso no início da tarde da última terça-feira (25.04), por policiais do Núcleo de Polícia Militar do Novo Santo Antônio (10º Comando Regional).

O acusado havia fugido da Unidade Prisional de Anicuns, no estado de Goiás.

Inicialmente, no momento da prisão, ele se apresentou como V.A.S., porém, acabou confessando a identidade falsa e que estava fugindo por causa de três crimes.

Uma checagem feita juntamente ao Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP), confirmou os mandados de prisão abertos no nome dele.

O acusado estava morando de aluguel em uma casa que fica na entrada da cidade de Novo Santo Antônio, uma região pouco habitada, e para se manter, fazia trabalhos como pedreiro.

Segundo informações, a cidade era o esconderijo do sujeito.

Após denúncia anônima, os policiais conseguiram chegar ate o acusado.

Preso, foi encaminhado a Delegacia de Polícia Judiciária para que possa ser transferido para o Estado de Goiás.