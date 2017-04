Pronto-Socorro de Cuiabá realizou mutirão de cirurgias ortopédicas

SAÚDE

DA REDAÇÃO

A equipe médica do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (HPSMC) realizou no último final de semana, 34 procedimentos cirúrgicos, a grande maioria de média complexidade.

Foi o 1º Mutirão de Cirurgias Ortopédicas realizado na atual gestão, na unidade.

A mobilização envolveu 26 profissionais – entre cirurgiões, anestesistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e equipe de apoio -, em três salas do Centro Cirúrgico, e ainda equipes do Centro de Materiais Esterilizados (CME), e a empresa fornecedora de órteses e próteses.

Segundo a secretária de Saúde de Cuiabá, Elizeth Lucia Araújo, “a ação é mais um passo no processo de humanização do cuidado determinado pelo Prefeito Emanuel Pinheiro, mas também tem como objetivo, diminuir a demanda por cirurgias, inclusive ortopédicas eletivas e outros procedimentos e exames”.

Para se ter uma ideia do tamanho do desafio, de acordo com números da Central de Regulação de Cuiabá, a demanda pela cirurgia ortopédica eletiva, tem uma fila de 2.186 pessoas, que persiste desde de julho de 2014.

Com este primeiro mutirão, 30 pessoas estarão recebendo alta nos próximos dias. Na segunda-feira (24) a unidade estava com 90 pessoas nos seus corredores.

A grande maioria delas aguardando uma cirurgia ortopédica.

“Desse total, pelo menos 70 pacientes aguardam por essas cirurgias”, explicou a Responsável Técnica da Enfermagem do Pronto Socorro, Ligia Cristiane Arfeli, que acompanhou toda a ação no final de semana.

No sábado e no domingo, segundo Ligia Arfeli, o Mutirão de Cirurgias Ortopédicas não impediu que em outras salas do Centro Cirúrgico fossem realizadas outras cirurgias.

No sábado as cirurgias começaram às 07:30 horas e terminaram às 20:00 horas.

Ao todo 13 pessoas passaram por cirurgias, pacientes internados e de urgência.

Duas delas de alta complexidade, duas de emergência (fratura exposta) e três em pacientes externos.

Além dos procedimentos cirúrgicos ortopédicos foram realizadas mais seis cirurgias neurológicas e geral.

No domingo 17 pessoas passaram por procedimentos cirúrgicos, dois deles de alta complexidade.

Desse total, a maioria dos pacientes estavam internados na unidade.

Três deles eram procedimentos de urgência e emergência.

A secretária adjunta de Planejamento e Operação da SMS de Cuiabá, Maria Salete Ribeiro disse que essa é somente uma das ações que estão sendo realizadas no Pronto Socorro.

“Com a mesma equipe e as mesmas limitações, estamos agilizando e ampliando os serviços, com dedicação e motivação para fazer diferente. Isso é resultado das mudanças implementadas na forma de gerir e assistir, tendo um comprometimento maior com a resolutividade”, ressaltou.

Desde o inicio do ano, a unidade vem passando por um processo de reorganização de seus fluxos de atendimento e reestruturação, que envolve gestores e servidores, e ainda ações especificas como a descapitalização, por exemplo.

Na semana passada mais dois pacientes com osteomielite que estavam internados a 185 e 300 dias, respectivamente, voltaram para casa onde continuarão fazendo o seu tratamento.

No mês de fevereiro, uma mobilização da equipe do Pronto Socorro, possibilitou a realização de um outro mutirão que resultou na transferência de 19 pacientes, que se encontravam nos corredores da unidade hospitalar, aguardando atendimento especializado.

“A assistência e a gestão da Saúde são grandes desafios que enfrentamos todos os dias com a adoção de uma série de medidas visando fortalecer relação do município com os prestadores de serviços, melhorias nos processos de gestão das unidades próprias, inclusive da Central Municipal de Regulação, incluindo aí a qualificação dos servidores”, destacou a secretária adjunta.

Após uma avaliação dos resultados obtidos no ultimo final de semana, a equipe do Pronto Socorro já está organizando novos mutirões que serão retomados após o feriado de 1º de maio.