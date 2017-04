Aeroporto adere a movimento e paralisa atividades nesta sexta-feira

GREVE GERAL

DIÁRIO DE CUIABÁ

O Aeroporto Internacional Marechal Rondon em Cuiabá paralisa amanhã as atividades.

O Sindicato Nacional dos Aeroviários confirmou que a categoria também vai aderir à paralisação nacional em protesto às reformas da Previdência e Trabalhistas.

Segundo sindicato, até mesmo pousos e decolagens devem ser impactados.

A assessoria de comunicação do Sindicato confirmou que assim como outros aeroportos espalhados pelo Brasil, os aeroviários vão cruzar os braços.

A expectativa é de que a paralisação inicie logo nas primeiras horas do dia, sem previsão de horário para terminar.

Desta forma, os funcionários não prestam os serviços.

Os aeroviários são responsáveis pelos serviços de contato direto com usuário, como os que trabalham no setor de informações, no check-in das companhias aéreas, no embarque e desembarque de passageiros.

Os profissionais ligados pelo Sindicato Nacional dos Aeroviários decidiram aderir ao movimento, da categoria, só ficaram de fora São Paulo, Recife, Porto Alegre e Manaus.

Na página o Sindicato reforça que o dia tem potencial para entrar na história nacional.

Nesta data, centrais sindicais se reúnem em uma greve geral para lutar contra a reforma previdenciária e trabalhista.

“A primeira, adia a aposentadoria e diminui benefícios. A segunda tira direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, conquistados arduamente nas últimas décadas”, cita.

O sindicato reforça ainda que não poderia ficar de fora da luta e pede compreensão ao usuário.

“Nesta data, dirigentes sindicais organizam paralisações nos Aeroportos de suas bases, com início no turno da manhã, sem horário previsto para término. A paralisação atende todos profissionais do Brasil, esta não é uma reivindicação exclusiva da categoria aeroviária. A retirada dos direitos trabalhistas, além das barreiras criadas para conquista da aposentadoria, são pautas de interesse nacional e não podem ser deixadas de lado. Por isso, dirigentes sindicais pedem a compreensão do público usuário”, confirma.