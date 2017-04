Bancários de Mato Grosso param atividades por 24 horas nesta sexta-feira (28)

PARALISAÇÃO NACIONAL

DA REDAÇÃO

Os bancários de Mato Grosso irão paralisar as atividades por 24 horas em adesão à Greve Geral do dia 28 de Abril.

A decisão foi aprovada, por unanimidade, em Assembleia Extraordinária convocada pelo Sindicato dos Bancários de Mato Grosso (Seeb/MT).

A Greve Geral de 28 de abril, convocada pelas centrais sindicais, federações, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo sem Medo é contra as reformas da Previdência e trabalhista, em debate no Congresso Nacional, contra a lei de terceirização irrestrita, sancionada pelo presidente Michel Temer (PMDB), contra a reestruturação e o desmonte dos bancos públicos.

O presidente do Seeb/MT, Clodoaldo Barbosa, na abertura da Assembleia, disse que as reformas fazem parte do projeto de desmonte do Estado.

“A reforma da Previdência significa entrega do nosso futuro aos bancos privados e aos empresários”, afirma

“A greve será a nossa resposta às arbitrariedades de um governo que só retira direitos da classe trabalhadora e promove o desmonte dos serviços públicos. Recentemente, juntos o Governo e o Congresso Nacional, aprovaram a emenda constitucional do teto de gastos públicos, (PEC 241 e PEC 55) que limitam por 20 anos os gastos públicos e também o projeto de lei que libera a terceirização para todas as atividades da empresa. Mas, se juntarmos força, na rua e cruzarmos os braços vamos conseguir barrar esse retrocesso”, conclama.

O presidente da Central Única dos Trabalhadores de Mato Grosso (CUT/MT) e secretário de assuntos intersindicais e sociais do Seeb/MT, João Luiz Dourado apontou a Greve Geral como estratégica neste momento para fincar uma estaca no coração desses vampiros que querem a morte da classe trabalhadora.

“Só travando a produção para mostrar aos empresários que não aceitamos essas reformas e que é preciso dialogar com todas as categorias”, afirmou.

Foram realizadas reuniões e panfletagem dentro das agências bancárias para garantir a adesão a paralisação.

A categoria também está sendo convocada para participar do Ato Público, no dia 28 de abril, às 15h, na Praça Ipiranga.