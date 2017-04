Bandidos arrombam agência da CEF no Coxipó em Cuiabá

VEJA VÍDEO

DA REDAÇÃO

Uma agência da Caixa Econômica Federal localizada na Avenida Fernando Correa da Costa, em Cuiabá foi alvo de criminosos na noite desta quarta-feira (26).

Segundo a Policia Militar os bandidos quebraram a porta de vidro e conseguiram adentar o prédio.

Ninguém foi detido até o momento.

Consta no boletim de ocorrência que a invasão foi comunicada a Policia pela equipe que faz o serviço de monitoramento do Estado.

A Policia se deslocou até o prédio, nas proximidades do bairro Jardim Petrópolis por volta das 21h30.

Foram encontradas no local: Chave de fenda, monitores de computadores, mouses e cabo de força, além da porta quebrada na frente da agência

Os PMs contactaram a Policia Federal, que informou que não poderiam mandar peritos para o local anoite. O trabalho investigativo iria ser feito pela manhã.

Até o momento não há a informação de bens que foram levados do banco.

Os seguranças do local foram orientados pela PM a cuidar do local e não mexerem em nada para preservar a prova do crime.