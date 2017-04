Correios entram em greve por tempo indeterminado

A PARTIR DE HOJE

DIÁRIO DE CUIABÁ

Trabalhadores dos Correios de Mato Grosso entram em greve por tempo indeterminado a partir de hoje.

A categoria alega que enfrenta um plano deliberado de sucateamento da estatal usado pelo governo federal perante a opinião pública para justificar uma privatização.

Por conta desse desmonte, conforme a categoria, as correspondências chegam cada vez mais atrasadas nas residências da população.

Apenas 30% do efetivo deve ser mantido em serviço.

“A greve não é por salários, mas contra o sucateamento proposital dos Correios para que a população acredite que a melhor saída é a privatização”, afirmou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores (Sintect/MT), Edmar Leite.

A decisão foi tomada em uma assembleia geral realizada na semana passada.

Além disso, também foi aprovada a participação nos atos de sexta-feira (28) contra as reformas do Governo Temer.

Conforme Leite, a paralisação tem vários outros motivos, como melhoria das condições de trabalho e a retirada de direitos, a exemplo do plano de saúde e retirada do direito de férias.

“Por mais que o salário da categoria esteja defasado, em média recebe entre R$ 1.500 e 2 mil, nossa reivindicação é pela realização de concurso e pelas melhorias de trabalho. O último concurso foi em 2011, sendo que mais de 20 mil trabalhadores saíram da empresa em todo país”, informou.

No Estado, segundo Leite, a empresa conta com 1.600 funcionários.

No entanto, há um déficit de 400 carteiros, 120 operadores de triagem e 100 atendentes.

Com esse número reduzido, as correspondências estão chegando às casas com semanas e até meses de atraso.

“Têm encomendas PAC (correspondência da linha econômica) com até dois meses de atrasos”, comentou.

“Desde dezembro do ano passado, que o SEDEX não enviado nada por avião, somente via terrestre”, acrescentou.

Para ele, esse deficit é uma clara demonstração da intenção do governo em fazer com que a população culpe os funcionários pelos atrasos.

“Privatizando perdemos nós funcionários, que vamos ficar sem emprego. E perde a população, porque o Correio não vai mais cumprir o papel social de estar presente no País inteiro. As empresas privadas só querem estar nas cidades onde têm lucro”, argumenta.

Por meio da assessoria de imprensa, a direção dos Correios informou que não há previsão de concurso.

“Os Correios fecharam dois anos seguidos com prejuízo de cerca de R$ 2 bilhões em cada ano e mais de 60% das despesas da empresa referem-se a pessoal: o efetivo hoje é de 117 mil trabalhadores, sendo 60 mil carteiros”, frisou.

Os Correios garantiram ainda que vêm adotando medidas para a recuperação da empresa, como a revisão dos principais processos operacionais, a revisão das despesas e a modernização da estrutura e dos serviços.

Ao mesmo tempo, continuam realizando investimentos para melhorar as condições de trabalho.

“Só em 2016, foram investidos mais de R$ 200 milhões nesse objetivo”, destacou.

Também afiançou que não existe hoje nenhum projeto de privatização dos Correios.

“A missão dada pelo presidente Michel Temer e pelo ministro Gilberto Kassab é que a empresa seja recuperada, de forma a prestar serviços eficientes à população, com resultados financeiros positivos”, afirmou.