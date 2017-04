Polícias Civil e Militar prendem três por roubo em casa de ex-prefeita de Brasnorte

SE DERAM MAL

O roubo a residência da ex-prefeita do município de Brasnorte (579 km a Oeste) foi esclarecido em uma ação conjunta da Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar, com a prisão dos envolvidos no crime, na terça-feira (25.04).

As investigações resultaram na prisão de W.M.G., P.M e A.R.M., identificados como autores do crime.

O crime aconteceu no dia 27 de março, quando os criminosos vestindo roupas camufladas, em posse de armas de fogo e utilizando de extrema violência, praticaram o assalto.

Na ocasião, foi levado um veículo Volkswagem Saveiro, grande quantidade de joias, um notebook, uma espingarda de chumbo, além de aparelhos celulares e dinheiro.

Assim que recebeu notícias do assalto, a Polícia Civil iniciou as investigações e no dia seguinte ao crime, a Polícia Militar conseguiu localizar o veículo roubado, abandonado em um local longe na cidade.

Com os materiais encontrados dentro do carro e com a colaboração da população através de denúncias, a equipe de investigadores da Delegacia de Brasnorte conseguiu chegar a dois possíveis endereços dos suspeitos.

No dia 31 de março, a Polícia Civil deflagrou uma ação para cumprimento de mandados de busca e apreensão, representados pelo delegado Waner dos Santos Neves, para os dois endereços.

Em uma das casas foram encontrados celulares, das vítimas, moedas, um revólver calibre 38 e as roupas camufladas utilizadas no dia do roubo.

Na ocasião, uma mulher foi presa por receptação dos produtos e um suspeito foi detido, apontado como um dos autores do roubo.

Com a ação, foi possível a identificação de todos os envolvidos no assalto, e o delegado representou pela prisão de preventiva dos três acusados.

Com a ordem de prisão decretada pela Justiça, P. e A. foram detidos, na terça-feira (25) pela Polícia Militar no município de Várzea Grande, após informações passadas pela Polícia de Brasnorte.

Os suspeitos possuem extensa ficha criminal, possuindo passagens pelos crimes de latrocínio e roubos no Estado de Goiás e estavam foragidos da Penitenciária Cristalina (GO).

Os dois foram encaminhados para Gerência Estadual de Polinter em Cuiabá, para o cumprimento dos mandados de prisão decretados pelo estado de Goiás e pela comarca de Brasnorte e em seguida foram transferidos para Penitenciaria Central do Estado.

O suspeito W.M.G. que foi preso no dia das buscas domiciliares e encontra-se recolhido no Centro de Detenção Provisória de Juína a disposição da justiça.

Segundo o delegado as investigações continuam, uma vez que outros roubos com a mesma característica ocorreram na cidade.

“O compromisso da Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar é o combate e repressão aos crimes ocorridos na cidade, mesmo com pouco efetivo policial, visando dar respostas e soluções necessárias e buscando prestar um atendimento digno para a população de Brasnorte”, destacou o delegado.