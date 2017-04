Salgadeira continua com obras paradas; previsão de entrega era pra 2014

OBRAS DA COPA

De um lado tapumes e mato, de outro também, assim segue a obra da Salgadeira, na rodovia que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães.

Prevista para ser entregue na Copa do Mundo de 2014, os trabalhos apresentaram diversas inconsistências ao longo dos anos.

No segundo semestre do ano passado, a obra que quase não tinha movimentação nenhuma foi deixada de vez pelo Consórcio Salgadeira, formado pelas empresas Farol Empreendimentos e Ypenge Projetos Florestais e Ambientais.

A estimativa é de que uma nova licitação fosse lançada ainda este mês, mas a retomada segue sem novidades.

O secretário-adjunto de Turismo Luiz Carlos Nigro confirmou que todos os trâmites para a nova licitação estão em andamento.

No entanto, a continuidade da obra depende de sinalização do Tribunal de Contas do Estado em incluir a obra da Salgadeira junto com os Termos de Ajustamentos de Gestão, como ocorreu com 22 obras da Copa.

“Estamos com tudo pronto, aguardando apenas o parecer do Tribunal de Contas”, confirma Nigro.

A inclusão da obra junto aos TAGs foi solicitada no início do ano, mas ainda segue sem resposta do Tribunal de Contas.

Juntamente com a Salgadeira, foi solicitada ainda a inclusão do Centro Oficial de Treinamento, o COT do Pari nos termos do acordo.

Enquanto a situação não é decidida, o local, que era um dos pontos turísticos do Estado segue abandonado.

O local foi interditado pelo Ministério Público Estadual devido às diversas irregularidades como resíduo a céu aberto, sistema de tratamento de esgoto deficiente e ausência de licença ambiental.

O ponto turístico teria que ficar pronto para a Copa do Mundo de 2014. Mas desde que foi iniciada, a obra foi marcada pelos constantes atrasos.

No terceiro cronograma apresentado pelo Consórcio Salgadeira em março do ano passado estava previsto que a primeira parte que seria o lado direito da rodovia no sentido Cuiabá/Chapada dos Guimarães – fosse entregue neste primeiro semestre, o que não foi cumprido.

Ao longo do contrato, vários cronogramas foram descumpridos.

A obra total está orçada em R$ 6,37 milhões do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Turismo (Pró-Turismo) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O Estado corre o risco de perder este financiamento.

O projeto consiste em 72,4 mil metros quadrados que contarão com espaços exclusivos para trilhas, passeios, estacionamentos e outros.