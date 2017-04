Secretaria realiza serviço de limpeza e desassoreamento no Córrego do Gambá

DESOBSTRUÇÃO

DA REDAÇÃO

A Secretaria Municipal de Obras Públicas deu início na última semana aos trabalhos de limpeza e desassoreamento do Córrego do Gambá, no trecho que compreende a Avenida Carmindo de Campos até a Beira Rio.

A ação permanente faz parte de um estudo e planejamento realizado pela Pasta, que possibilitou a identificação dos locais com maior urgência em receber os serviços.

Os trabalhos têm sido conduzidos por uma equipe composta por oito servidores, que contam com o apoio de uma escavadeira hidráulica e cinco caminhões para a desobstrução do córrego e retirada de todo material acumulado.

A previsão é de que até a próxima semana os serviços sejam finalizados.

“Assim como o programa tapa-buraco e as limpezas de bocas de lobo, que temos executado em todo o município, essa é uma das ações que traçamos como meta realizar continuamente. Todo nosso empenho será sempre no sentido de garantir a prestação de um serviço que atenda de maneira eficiente às demandas da sociedade”, comentou o secretário de Obras públicas, Vanderlúcio Rodrigues.

O secretário explica ainda que outras regiões também serão contempladas com a limpeza, que ajuda a evitar que os córregos sofram um processo de transbordamento, alagando as localidades e colocando em risco a integridade física dos moradores.

Ele destaca também a importância da colaboração da comunidade para garantir que as áreas continuem limpas.

“Observamos uma grande quantidade de lixo descartado de forma irregular, por isso, é sempre imprescindível ressaltar a necessidade de um trabalho em conjunto entre o poder público e o cidadão. Essa é uma ação que visa melhorar a qualidade de vida. No entanto, ela só trará o resultado esperado se vier acompanhada da conscientização da população”, salientou Vanderlúcio.