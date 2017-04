Títulos de propriedade e pavimentação urbana são entregues em Bom Jesus do Araguaia

INVESTIMENTO

O governador Pedro Taques esteve no município de Bom Jesus do Araguaia (cerca de 970 km a Nordeste de Cuiabá), nesta quinta-feira (27.04), para entregar pavimentação urbana e 50 títulos definitivos de propriedade para moradores do Setor Bela Vista.

Para o asfaltamento, foi destinado o recurso de R$ 1.159 milhão. “Inauguramos a pavimentação e isso mostra que em todos os municípios temos obras, temos a transformação e temos resultados em todas as áreas”, disse Taques.

Maria Laura de Oliveira, de 68 anos, foi a primeira a receber o título entregue pelo governador.

Ela mora com o neto, de 19 anos, desde que perdeu o marido, há cinco anos.

“Passamos uma fase difícil quando meu esposo adoeceu e tínhamos a preocupação de não conseguir o título. Agora, estou mais tranquila e me sinto mais segura, pois temos como provar que a casa é nossa”, comemorou a aposentada.

De acordo com o presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), Candido Teles, a meta é entregar 40 mil títulos de regularização ainda este ano.

“Estou na pasta há 90 dias e estamos empenhados para que a população veja o Intermat com a esperança de transformar sonhos em realidade”, ressaltou.

O prefeito de Bom Jesus do Araguaia, Joel Ferreira, agradeceu a parceria do Governo do Estado na entrega dos títulos e elencou as últimas ações que contribuíram com o desenvolvimento da cidade.

Segundo ele, o município recebeu recursos para aquisição de transporte escolar, construção de uma escola na aldeia Marãiwatsédé, doação de óleo diesel para a manutenção de rodovias, tanque resfriador e uma ambulância.

“Bom Jesus está satisfeito e o governador está de parabéns com toda a sua equipe, porque nós conseguimos vários benefícios para o nosso município. Não tínhamos um palmo de asfalto e atualmente temos 30 mil m². Destes, 19 mil m² que foram entregues hoje”, destacou o prefeito.

Participaram das entregas o cacique da aldeia Marãiwatsédé, Damião Paradzane, deputados estaduais, e os prefeitos de Alto Boa Vista, Novo Santo Antônio e Serra Nova Dourada.

A agenda faz parte da expedição da 6ª Caravana da Transformação, sediada no município de Porto Alegre do Norte (1.140 km de Cuiabá) e que disponibiliza consultas, cirurgias oftalmológicas e serviços de cidadania gratuitamente.

A expedição já passou por Santa Cruz do Xingu e São José do Xingu.

A comitiva passará também pelas cidades de Vila Rica, Confresa e Porto Alegre do Norte.