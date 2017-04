Autoridades de Dourados visitam Shopping Popular de Cuiabá

O MELHOR DO BRASIL

O presidente Misael Galvão recebeu no Shopping Popular de Cuiabá a visita do Secretário de Planejamento de Dourados José Elias Moreira, e o ex-deputado Roberto Razuk, com a ideia de buscar e levar experiência da associação com o poder público para o município, e assim possam usar como parâmetro para implantação e regularização dos camelôs, que é compromisso da atual prefeita em estar dando suporte a estes pequenos empreendedores.

De acordo com o Secretário de Planejamento, José Elias esta vinda é pelo compromisso firmado da prefeita Adélia aos camelôs na busca de melhorias.

“A prefeita, tem um compromisso com os camelôs de Dourados de abrigá-los, já que a justiça pede a remoção deles do local, e nós ficamos sabendo deste Cuiabá tem o melhor Shopping Popular do Brasil, e agradecer bela por nos receber nos dar esta atenção, e por fornecer dados e informações fundamentais, para que os erros cometidos do passado, nós não possamos cometer no presente”, frisa José Elias.

O ex-deputado Roberto Razuk falou também compromisso que a prefeita tem com a classe.

“A administração da prefeita Adélia tem um compromisso forte com os ‘pequenos empresários’, camelôs, que ampararia essa gente e este trabalho, e agora com uma parceria com o governo do estado, já se chegou ao entendimento que será feito um shopping popular em Dourados, e por isso viemos aqui buscar experiências, e espero essa visita do presidente, para uma palestra ou até mesmo a inauguração que tenho certeza que vai sair”, diz Roberto.

O presidente da associação e vereador por Cuiabá, Misael Galvão, falou da satisfação de estar recebendo as autoridades do nosso Estado vizinho Mato Grosso do Sul e frisou a referência que o Shopping Popular se tornou para o Brasil.

“Recebi uma ligação do nosso vice-presidente da Câmara Municipal o vereador Renivaldo Nascimento, nos informando da presença em Cuiabá destes dois políticos importante para Dourados, é uma satisfação muito grande para nós cuiabanos, e falar sobre Shopping Popular é mais alegria e satisfação, ficamos elizes pois este exemplo aqui hoje, que eles estão conhecendo, foram construídos pelos pais de família que trabalham dignamente e honradamente aqui no Shopping Popular, construindo história e exemplos de vida, não só para Cuiabá como para outros estados”, comenta Misael

Também estiveram presentes na reunião, os membros da diretoria João Batista, Sivaldo Oliveira e Edson Fidelis que receberam as autoridades e enalteceram o trabalho em busca de soluções para os camelôs de Dourados.

