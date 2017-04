Jovem várzea-grandense de 22 anos morre carbonizada em incêndio na Suíça

TRAGÉDIA NO EXTERIOR

MIDIANEWS

A várzea-grandense A.R., de 22 anos, morreu no último domingo (23), durante um incêndio na cidade de Payerne, na Suíça.

Ela foi a única vítima fatal de um incêndio que destruiu três prédios.

De acordo com o jornal “24 heures”, quinze pessoas foram resgatadas com vida, incluindo um bebê. As autoridades informaram ter encontrado o corpo da brasileira, já sem vida, após o fim do combate às chamas.

Segundo o site Extra Online, a mãe da jovem, a técnica de enfermagem M.R., de 41 anos, que também mora na Suíça, acusa os bombeiros de negligência.

Ela diz que alertou sobre a presença da filha no prédio, mas os agentes teriam decidido combater o fogo antes de resgatá-la.

“Ainda não tinha fogo no apartamento dela, mas tinha muita fumaça. Dava tempo de eles terem tirado minha filha de lá com vida, mas foram primeiro combater o fogo. Eu gritava, suplicava aos bombeiros para entrarem logo e tirarem ela de lá, porque ela não estava mais conseguindo respirar. Minha filha só perdeu a vida por negligência dos bombeiros e dos policiais”, disse a mãe, em um vídeo publicado no Facebook.

Ainda conforme o Extra, testemunhas da tragédia ouvidas por outro jornal suíço, o “20 minutes”, corroboram a versão da mãe, de que os agentes foram avisados sobre a presença da jovem no local.

“Ainda ouço os gritos da mulher: ‘Tirem minha filha de lá!’. Também lembro de ter visto um jovem vestido de amarelo que, aparentemente, queria ir lá dentro salvar a pessoa. A polícia teve dificuldade para contê-lo”, conta um adolescente à publicação.

Jovem acordou com fumaça

O incêndio começou às 15h26, no prédio onde a brasileira morava.

Apesar de terem chegado rapidamente ao local, os bombeiros só conseguiram apagar as chamas às 19h15, quase quatro horas depois.

A vítima trabalhava como auxiliar de dentista e, nos fins de semana, fazia bicos em casas noturnas.

Ela havia dado expediente até de madrugada, naquele domingo, e estava dormindo quando o fogo começou.

A mãe diz que conversou com a jovem pelo celular até os últimos momentos de sua vida.

“Minha filha me ligou quando o incêndio começou e eu levei um minuto para chegar na porta do apartamento dela. O incêndio começou pequeno, no andar de baixo, e ainda não estava dentro da casa dela. Conversei com ela até o último momento. Os bombeiros demoraram mais de 40 minutos para chegar. Deixaram ela se esvair nas labaredas do fogo. Agora fico eu aqui com a dor da perda da minha filha. Quem vai trazer ela de volta para mim? Não posso sequer dar um enterro digno, porque ela foi carbonizada”.

Até quinta-feira as autoridades locais não tinham identificado as causas do incêndio.

Segundo o “20 miuntes”, desde abril de 2016, onze incêndios que resultaram em danos ocorreram em Payerne.