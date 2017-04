Mais de 300 cirurgias de catarata são realizadas no terceiro dia de Caravana

BAIXO ARAGUAIA

DA REDAÇÃO

Começaram nesta quinta-feira (27.04) as cirurgias oftalmológicas promovidas pela sexta edição da Caravana da Transformação em Porto Alegre do Norte (a 1.125 km de Cuiabá).

No primeiro dia de atendimento cirúrgico, 310 pessoas passaram pela cirurgia de catarata.

A necessidade da cirurgia é diagnosticada após as consultas e exames oftalmológicos, também presentes na Caravana.

Somente nesta quinta-feira, 4.233 procedimentos oftalmológicos foram realizados, entre eles 705 consultas.

“Mas vale lembrar que nosso público-alvo são as pessoas com mais de 55 anos, pois elas são as mais acometidas pela catarata”, ressaltou o secretário de Estado do Gabinete de Governo e coordenador-geral da Caravana, José Arlindo de Oliveira.

Com a realização das primeiras cirurgias em Porto Alegre do Norte, o Estado alcança a marca de mais de 15 mil procedimentos cirúrgicos nas seis edições.

Somente na última edição, realizada em São José dos Quatro Marcos, foram feitas 3.817 cirurgias.

Nesta sexta-feira (28.04) começam os primeiros atendimentos pós-operatórios, para quem já passou pela cirurgia.

Estes atendimentos não só trazem mais segurança aos pacientes, como podem detectar qualquer anormalidade, como explica a coordenadora de Saúde da Caravana da Transformação, Simone Balena.

“A Caravana realiza três atendimentos após a cirurgia. O primeiro é 24 horas depois, o segundo depois sete dias e o último, 30 dias depois da cirurgia feita. Somente depois disso o paciente recebe alta médica”, destacou Balena.

Também nessa sexta-feira iniciam os atendimentos em Cidadania, que se estendem até sábado (29.04).

Nestes dias são ofertadas emissão de documentos, como RG, CPF, 2ª via de certidões, Carteira de Pescador Amador, palestras, oficinas, exposições, espaço lúdico na Biblioteca Itinerante, entre outros serviços.

Os atendimentos de Cidadania tem início às 8h e são abertos ao público.

Municípios atendidos

Além de Porto Alegre do Norte, outros 11 municípios também estão sendo beneficiados com os atendimentos. São eles: Alto Boa Vista, Canabrava do Norte, Confresa, Luciara, Novo Santo Antônio, Santa Cruz do Xingu, Santa Terezinha, São Félix do Araguaia, São José do Xingu, Serra Nova Dourada e Vila Rica.