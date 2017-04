Obras de frisagem e recapeamento são inciadas

FERNANDO CORRÊA

DA REDAÇÃO

A Secretaria Municipal de Obras Públicas deu inicio nesta quarta-feira (27) a mais uma grande obra de infraestrutura na Capital.

Trata-se dos serviços de frisagem e recapeamento da Avenida Fernando Corrêa da Costa.

Os trabalhos estão sendo realizados pela empresa HL Construtora e englobam, primeiramente, o trecho que tem seu começo na alça do contorno do viaduto da Miguel Sutil, sentido centro-bairro, até o entroncamento com a Avenida Tancredo Neves, nas proximidades do viaduto Jornalista Clóvis Roberto de Queiros.

A obra é fruto de uma parceria com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, que disponibilizou o recurso na ordem de R$ 4 milhões.

A expectativa é de que até a próxima semana a parte inicial esteja finalizada, eliminando todas as pequenas fissuras (ondulações) ou qualquer outro tipo de deformidade que atrapalham os condutores que trafegam pela via.

Para isso, cerca de 25 servidores foram colocados à disposição da execução da obra, sendo todos contratados da empresa responsável pelo serviço.

Nesta ação, além de todo aparato humano, os trabalhos contam com o apoio de grandes maquinários que garantem uma maior agilidade e eficiência.

Ao todo, são 13 equipamentos disponíveis, sendo seis caminhões, uma frisadora, uma retroescavadeira, um caminhão espargidor, uma vibro-acabadora, um rolo de pneu, um rolo compactador e um caminhão pipa.

Para o secretário municipal de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues, a obra deve proporcionar uma maior segurança e tranquilidade para aqueles que utilizam a via constantemente.

Segundo ele, apesar de ser uma das mais tradicionais e movimentadas avenidas da capital mato-grossense, a Fernando Corrêa da Costa já não passava por uma restruturação há muito tempo.

“Esse já é o início do compromisso que fizemos de recapear toda a Fernando Corrêa, na última semana. O trabalho de recuperação dessa avenida foi uma das primeiras determinações do prefeito Emanuel Pinheiro, que agora, em parceria com a Semob, estamos conseguindo colocar em prática. Sabemos da importância dessa via para a população e por isso não mediremos esforços para garantir que ela esteja sempre em bom estado de uso”, pontuou o secretário.