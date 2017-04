Polícia garante atendimento durante as 24 horas de paralisação geral

GREVE 28 DE ABRIL

DA REDAÇÃO

A Polícia Judiciária Civil comunica que diante da paralisação geral desta sexta-feira (28), ficou acordado o com as categorias dos Sindicatos dos Escrivães, Investigadores e Delegados que os serviços emergenciais de lavratura de autos de prisão em flagrante, apreensão de menor, medidas protetivas, inclusão de restrição de veículos roubado/furtado, atendimento de locais de crime envolvendo mortes, acidentes de trânsito com vítima e outros de caráter urgente e essencial, serão mantidos durante as 24 horas de paralisação geral em protesto à reforma da previdência.

As Centrais de Flagrantes de Cuiabá e Várzea Grande manterão o efetivo do plantão para o registro de boletim de ocorrências, considerados urgentes.

As Delegacias Especializadas de Roubos e Furtos de Veículos (DERRFVA), Roubos e Furtos (DERF), Homicídios (DHPP), Adolescente (DEA) e Delitos de Trânsito (Deletran) manterão seus plantões para os atendimentos essenciais, de suas especialidades.

O mesmo procedimento será adoltado para as unidades do interior.

Delegacia Virtual/Registros de Boletins

O cidadão poderá obter atendimento online na Delegacia Virtual para registros de ocorrências envolvendo extravio/furto, furto de celular, exercício ilegal da profissão, desaparecimento de pessoas, calúnia, difamação, injúria, ameaça, constrangimento ilegal, violação de domicílio, e também realizar o pré-registro de outros crimes.