TJ disponibiliza transporte para servidores

NESTA SEXTA-FEIRA (28/04)

DA REDAÇÃO

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), por meio da Coordenadoria de Infraestrutura, disponibilizará transporte para os servidores que trabalham na sede do Poder Judiciário.

Para tanto é necessário que os interessados liguem no telefone 3317-3270 para solicitar o transporte.

Os pedidos devem ser feitos até às 16 horas desta quinta-feira (27).

Conforme explicou a coordenadora de Infraestrutura, Ângela Cristina Gaspar Nogueira, o setor fará o levantamento das pessoas que precisam ser buscadas para traçar um itinerário.

“É extremamente importante que os servidores que dependam do transporte público nos informem seus endereços. Isso até às 16 horas de hoje. Nós levantaremos essa necessidade e traçaremos um itinerário para atender todos que precisarem. Nas comarcas o transporte será organizado pelo juiz diretor do fórum”, disse.

De acordo com determinação da administração do Tribunal de Justiça os veículos do Judiciário serão utilizados, para garantir o deslocamento dos servidores, tanto no início quando ao final do expediente forense.

O Poder Judiciário de Mato Grosso terá expediente normal nesta sexta-feira (28 de abril) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e também nas 79 comarcas do Estado.