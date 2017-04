Exposição comemorativa da PJC começa no VG Shopping

ATÉ O PRÓXIMO SÁBADO

DA REDAÇÃO

A exposição comemorativa do aniversário de 175 anos da Polícia Judiciária Civil começou na última quinta-feira (27.04), no Várzea Grande Shopping e segue até o próximo sábado, 29 de abril, das 10h às 22h.

A amostra está montada no piso 1, em frente a Farmácia Unimed e traz fotografias, armamentos e o veículo blindado, que está posicionado na calçada da entrada principal.

A PJC completou 175 anos no dia 21 de abril e busca resgatar a memória da instituição.

Em visita, nesta quinta-feira, o secretário de Segurança Pública, Rogers Elizandro Jarbas, falou da honra em participar das festividades.

“A presença dos visitantes, essa movimentação de pessoas que se aproximam para conhecer um pouco da Instituição, demonstra o interesse, curiosidade e credibilidade do público. Para a Secretaria de Segurança Pública esse tipo de manifestação da sociedade é extremamente importante e muito gratificante”, comentou Jarbas.

Acompanhado do filho, o comerciante Alexandre da Silva Nascimento, 37, disse que foi atraído pelo interesse do garoto e que a exposição foi uma ótima forma encontrada para a corporação ficar mas perto das pessoas.

“Nos sempre vemos os policiais civis de longe e essa é uma oportunidade de conversar, estar próximo, e saber como funciona o trabalho da Polícia Civil”,disse.

O filho do comerciante, Luiz Antônio, de 8 anos, não conteve a alegria.

“Meu sonho é trabalhar um dia na Força Tática”, falou o garoto.

A exposição oferece ao público um pouquinho da história, por meio de painéis fotográficos do nascimento da Polícia Civil em Mato Grosso, dos projetos sociais De Cara Limpa Contra as Drogas, De Bem Com a Vida e Arte e Cultura em Ação, unidades e trabalhos desenvolvidos como casos investigados pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), treinamentos e atividades da Gerência de Operações Especiais (GOE); capacitação e turmas formadas pela Academia de Polícia, uniformes, o veículo blindado que está posicionado na entrada do shopping, uma viatura Spin, e display interativo para fotografia.

Com satisfação, o investigador da Coordenadoria de Polícia Comunitária, João Maria de Carvalho, destacou a alegria em trabalhar no evento.

“Está tendo bastante receptividade, as pessoas se aproximam. Muitos querem saber como a Polícia Civil funciona, de que forma trabalha, atribuições, entre outros. Isso aproxima a comunidade ainda mas da Polícia. A maior pergunta é referente a concurso público e sobre as armas apresentadas ”, disse o policial civil.

A exposição foi organizada ao logo dos últimos dois meses pela Diretoria de Execução Estratégica, com apoio dos shoppings e empresas, e com o empenho de servidores que ajudaram a reunir fotografias e informações para montar os painéis e confeccionar as peças e materiais expostos aos visitantes.