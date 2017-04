Justiça Eleitoral reduz número de zonas eleitorais de Cuiabá; mudança não afeta rotina do eleitor

DEMOCRACIA

Com o propósito de economizar recursos públicos mantendo a mesma qualidade na prestação de serviços à sociedade, a Justiça Eleitoral vai reduzir de seis para quatro o número de zonas eleitorais em Cuiabá (MT).

A redução vai demandar algumas medidas de cunho administrativo, mas em nada afetará a rotina dos eleitores da Capital.

Todos os eleitores continuarão a votar nos mesmos locais.

Da mesma forma, será mantido o número do título eleitoral dos eleitores cadastrados em Cuiabá.

A única alteração prevista é a suspensão do atendimento ao público, apenas em Cuiabá, nos dias 15 e 16 de junho (quinta e sexta-feira).

Desta forma, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso terá quatro dias, incluindo o final de semana, para trabalhar na transferência de dados dos eleitores.

A decisão de extinguir duas zonas eleitorais de Cuiabá partiu do Tribunal Superior Eleitoral que, em março deste ano, enviou ofício aos tribunais regionais informando que, nas capitais do país, deverão ser mantidas apenas as zonas eleitorais que possuem mais de 100 mil eleitores.

Em Cuiabá estão instaladas seis zonas eleitorais (1ª, 37ª, 39ª, 51ª, 54ª e 55ª) que, juntas, possuem 417.573 eleitores, uma média de 69.595 eleitores para cada zona eleitoral.

Para atender à determinação do Tribunal Superior Eleitoral, o TRE de Mato Grosso extinguirá a 37ª e a 54ª zonas eleitorais, as duas com o menor eleitorado.

Estes eleitores passarão a ser atendidos pela 39ª Zona Eleitoral.

Por sua vez, os eleitores da 39ª Zona Eleitoral, incluindo os do município de Acorizal, passarão a ser atendidos pela 1ª Zona Eleitoral.

“Diante desta determinação do Tribunal Superior, o Tribunal Regional Eleitoral se empenhou em reduzir ao máximo o desconforto para o cidadão eleitor, legítimo detentor do poder. Nossa prioridade é atender bem o eleitor, com qualidade, respeito, eficiência e com responsabilidade na aplicação de recursos públicos. Este é o nosso compromisso”, ressaltou o presidente do TRE-MT, desembargador Márcio Vidal.