Moradores são contemplados com academia ao ar livre e iluminação

JARDIM UNIVERSITÁRIO

DA REDAÇÃO

Os moradores do Jardim Universitário foram contemplados, na última quarta-feira (26), com 1.300 metros de nova iluminação, além de receberem uma academia ao ar livre, instalada na maior rotatória localizada no bairro.

Feitas com mão de obra própria – através de uma parceria entre as secretariais municipais de Serviços Urbanos e Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano –, as melhorias contaram com um TAC firmado entre o Ministério Público, para a compra dos equipamentos de ginástica, enquanto os demais trabalhos foram executados com recursos municipais.

“Mais um novo espaço completamente revitalizado é entregue ao munícipe, que clama por áreas de lazer que ofereçam conforto e segurança. Esta rotatória ganhou novos ares, cores e hoje renasce, como um novo ponto para a prática esportiva, bem como para passeios familiares e para a convivência em comunidade. Este conceito redesenhado simboliza a humanização que tanto almejamos com a prestação dos nossos serviços ao cidadão. Devolver a cidade a quem ela pertence é nosso dever e é gratificante ver que o negrume e as sombras deram espaço para a claridade e para o colorido. O que antes era um local ameaçador hoje é sinônimo de alegria, de frescor, de juventude, de família e de aconchego e vemos gradativamente espaços anteriormente frios sendo tomados pelo calor cuiabano. E nossa missão é esta: levar ao contribuinte uma qualidade de vida que o permita viver o pulsante ritmo que nossa terra possui por nascença”, afirmou Emanuel Pinheiro.

Com 61 postes instalados, sendo 49 de concreto e 12 de aço, a Avenida das Palmeiras, a principal do bairro Jardim Universitário, foi contemplada com 150 novas luminárias com lâmpadas de vapor metálico, conferindo uma maior luminosidade sobre toda a via, além de contemplar a rotatória recém-revitalizada.

Para o secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, passar pela região anteriormente era uma dificuldade, devido à insegurança causada pela falta de iluminação e pelo descaso com os canteiros centrais.

“Era desanimador percorrer pela região, pois era notável a sensação de abandono sentida pelos moradores. As pessoas temiam cruzar a avenida e passar pela rotatória, comportamentos que mudaram drasticamente desde a instalação da iluminação e da academia ao ar livre. Mesmo antes de realizarmos esta solenidade de entrega o espaço já estava tomado por moradores, o que é revigorante para nós como gestores. A cidade foi feita para ser aproveitada em todos os âmbitos e espaços públicos dessa natureza são criados para gerar alegria, convívio social e divertimento. Hoje transformamos um local morto em um novo ponto de prática esportiva, com adultos caminhando, jovens andando de skate e crianças brincando. E nosso único desejo é que a comunidade nos ajude a cuidar de tudo isso que foi devidamente devolvido a ela”, revelou.

Para o secretário Juarez Samaniego, da pasta municipal de Meio Ambiente, o trabalhado harmônico desenvolvido entre os gestores da Prefeitura de Cuiabá é o que permite que avanços tão significativos cheguem à população em um período de tempo tão curto.

“Completamos 100 dias recentemente e é perceptível nas ruas o trabalho que esta gestão já tem realizado. Trabalhamos com a certeza de que cada vez que desenvolvemos um projeto desse porte, mais nossa Cuiabá se torna uma cidade humana, cheia de vigor e encanto”, disse.

Com a rotatória bem iluminada e requalificada, pais, crianças e jovens têm tomado o espaço rapidamente no período noturno.

Para Matheus Augusto, 19, e seu grupo de amigos, a transformação no local garante maior conforto na hora de andar de skate.

“A escuridão era um dos nossos maiores problemas, pois ficava perigoso estar aqui após as 18h. Com essa e outras mudanças estruturais, temos agora um lugar melhor para fazermos nossas manobras, além de ser bem espaço a abrigar todos muito bem”, pontuou.

Para as vizinhas Deise da Rosa Rodrigues e Noelice Maruano, a revitalização trouxe um novo espaço de lazer, além de garantir a segurança na trafegabilidade dos pedestres no período noturno.

“Isso deu outra cara para a região, a valorizando muito mais. Agora posso trazer meus filhos para brincar num lugar diferente e que apresenta aconchego”, falou Noelice.

Já para Deise, além do divertimento, o conforto vem através da luminosidade.

“Chegar do trabalho era sempre um tormento, pois a escuridão comprometia o ponto de ônibus, aumentando o risco de assaltos. Com a instalação dos novos postes de luz, caminhar a pé ficou mais seguro”, concluiu.